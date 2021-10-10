Известный бизнесмен Павел Музыченко погиб при крушении самолета в Татарстане

Фамилия опытного управленца и профессионала ивент-индустрии из Санкт-Петербурга оказалась в списке пассажиров злополучного борта спортивного аэроклуба.

На борту потерпевшего крушение в Татарстане самолета L-410 среди других парашютистов находился известный 42-летний петербургский бизнесмен Павел Музыченко. О его гибели сообщили несколько изданий — информационное агентство «Башинформ», сайт KP.RU и РБК.

Упомянутый предприниматель был профессионалом ивент-индустрии — в этом направлении трудился с 2001 года — занимал должности председателя комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий и члена совета регионального отделения «Деловой России», руководителя технической дирекции ежегодного Инвестиционного сабантуя «Зауралье».

В 2020 году он также был назначен главой конгресс-бюро Башкирии «Офис-группа». Главные задачи, которые перед ним поставили власти республики — работа над имиджем региона, его узнаваемостью, поддержка местного бизнеса и привлечение инвесторов и туристов. Свою карьеру Музыченко начинал монтажником выставочных стендов. Он стоял у истоков создания и возглавлял с 2016 года Комитет ярмарочно-выставочной деятельности при Санкт-Петербургском отделении «Деловой России», принимал участие в организации Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Facebook @pavel.muzytchenko

На страницах в социальных сетях Музыченко — тысячи подписчиков, множество фотографий, в том числе с маленькой дочерью, очень похожей на папу. Все его снимки свидетельствуют об энергичном и активном образе жизни, любви к путешествиям, народной культуре, своему делу и парашютному спорту. Последнее хобби стало для бизнесмена роковым.

В аккаунте предпринимателя уже появились первые сообщения с соболезнованиями от друзей и близких. Первые из них — под постом о любви Музыченко к Башкирии. Этот край, признавался он двумя днями ранее, стал для него вторым домом. В публикации автор рассказывает о планах построить в Мензелинске аэротрубу, чтобы было проще тренироваться, так этот город стал своеобразной Меккой для башкирских парашютистов.

«В списке пассажиров самолета сегодня — Павел Музыченко… Надеюсь, что с вами не произошло самое худшее»;

«Прощай… Небо рано забрало тебя, бро. Сил близким»;

«Светлая память…»

«Я сразу подумал, что не было ли тебя в списке… Ты ведь любил летать!» — пишут фолловеры в комментариях.

Facebook @pavel.muzytchenko

Утром 10 октября под Мензелинском потерпел крушение легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet с парашютистами, принадлежащий местному аэроклубу. Жители города увидели густой дым примерно в шести километрах от города. По одной из версий, причиной трагедии мог стать перегруз — в характеристиках самолета указано, что он может транспортировать 19 человек, но, по данным источников 5-tv.ru, их было 23, включая двух пилотов. Другая версия предполагает сбой в двигателе сразу после взлета. Экипаж борта был опытным, но вернуться на аэродром не удалось. Произошла жесткая посадка, превратившая Let L-410 в груду металла.

По информации Минздрава Татарстана, семь человек госпитализированы в центральную больницу Мензелинска, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о транспортировке пациентов в больницу скорой помощи в Набережных Челнах.

Ранее 5-tv.ru публиковал предварительный список пассажиров и видео с места крушения самолета в Татарстане.