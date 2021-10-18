Опубликованы переговоры пилотов рухнувшего в Татарстане l-410 с диспетчером
Связь самолета с землей оборвалась через минуту после взлета — но пилоты успели рассказать о проблемах с двигателем.
Фото: МЧС РФ
В деле рухнувшего в Татарстане самолета L-410 появились новые подробности — 5-tv.ru получил запись переговоров экипажа воздушного судна с диспетчером. Связь с самолетом прервалась через минуту после взлета, но кое-что пилоты успели передать на землю.
Экипаж L-410: Взлет произвел, набор [высоты] 1500;
Диспетчер: Разрешаю;
Экипаж L-410: Отказ двигателя, заход на посадку;
Диспетчер: Высота, скорость?
Экипаж L-410: Контролирую;
Экипаж L-410: Дым (неразборчиво).
Вскоре борт Источник 5-tv.ru также сообщил, что, предварительно, самолет шел с явным превышением по массе и неправильной центровкой. Согласно технической документации, Let L-410 может транспортировать 19 человек, однако на борту воздушного судна находилось 22 человека. Кроме того, родственник погибшего командира экипажа ранее рассказывал, что у машины уже были проблемы с двигателем.
На борту самолета, помимо двух пилотов, находились еще 20 парашютистов — члены местного аэроклуба. Из 22 человек выжили только шестеро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении такой же машины в другом регионе — пилоты разбившегося под Иркутском L-410 допустили множество нарушений при пилотировании.
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