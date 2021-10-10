Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение в Татарстане самолета

В распоряжение 5-tv.ru попал список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение в Татарстане самолета L-410.

Дмитрий Дербышев; Владимир Зеленин; Ольга Минибаева; Вячеслав Пискунов; Павел Музыченко; Денис Яковлев; Динар Давлетгареев; Вадим Фахрутдинов; Андрей Тимофеев; Равиль Шарафутдинов; Александр Еремин; Виктория Соловьева; Дмитрий Филинов; Денис Прохоров; Сергей Кузенко; Ксения Самигуллина; Олег Кублицкий; Ильнар Гайфуллин; Игорь Алексеев; Александр Цывинский; Михаил Беляев — командир воздушного судна, погиб; Александр Зыков, пилот воздушного судна, погиб.

Утром 10 октября под Мензелинском потерпел крушение легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу. Жители Мензелинска увидели густой дым примерно в шести километрах от города. Связь с бортом была прервана. На аэродроме и в аэропорту сообщили о жесткой посадке.

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Сведения о числе людей на борту разнились — 22 или 23 человека. По уточненным данным, их было 22. По последней информации, погибли 16 человек, шестеро выжили. Аварийно-спасательные на месте крушения работы завершены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о разбившемся в Татарстане самолете и возможных причинах крушения.