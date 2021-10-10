Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение в Татарстане самолета
По данным 5-tv.ru, на борту находились 23 человека — экипаж и отряд парашютистов. Семерых удалось спасти, еще 16, вероятно, погибли.
Фото: Instagram @skydive_menzelinsk
В распоряжение 5-tv.ru попал список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение в Татарстане самолета L-410.
- Дмитрий Дербышев;
- Владимир Зеленин;
- Ольга Минибаева;
- Вячеслав Пискунов;
- Павел Музыченко;
- Денис Яковлев;
- Динар Давлетгареев;
- Вадим Фахрутдинов;
- Андрей Тимофеев;
- Равиль Шарафутдинов;
- Александр Еремин;
- Виктория Соловьева;
- Дмитрий Филинов;
- Денис Прохоров;
- Сергей Кузенко;
- Ксения Самигуллина;
- Олег Кублицкий;
- Ильнар Гайфуллин;
- Игорь Алексеев;
- Александр Цывинский;
- Михаил Беляев — командир воздушного судна, погиб;
- Александр Зыков, пилот воздушного судна, погиб.
Утром 10 октября под Мензелинском потерпел крушение легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу. Жители Мензелинска увидели густой дым примерно в шести километрах от города. Связь с бортом была прервана. На аэродроме и в аэропорту сообщили о жесткой посадке.
ОБНОВЛЕНИЕ 12:00
Сведения о числе людей на борту разнились — 22 или 23 человека. По уточненным данным, их было 22. По последней информации, погибли 16 человек, шестеро выжили. Аварийно-спасательные на месте крушения работы завершены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о разбившемся в Татарстане самолете и возможных причинах крушения.
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