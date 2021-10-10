Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение в Татарстане самолета

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 079

По данным 5-tv.ru, на борту находились 23 человека — экипаж и отряд парашютистов. Семерых удалось спасти, еще 16, вероятно, погибли.

Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение в Татарстане самолета

Фото: Instagram @skydive_menzelinsk

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В распоряжение 5-tv.ru попал список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение в Татарстане самолета L-410.

  1. Дмитрий Дербышев;
  2. Владимир Зеленин;
  3. Ольга Минибаева;
  4. Вячеслав Пискунов;
  5. Павел Музыченко;
  6. Денис Яковлев;
  7. Динар Давлетгареев;
  8. Вадим Фахрутдинов;
  9. Андрей Тимофеев;
  10. Равиль Шарафутдинов;
  11. Александр Еремин;
  12. Виктория Соловьева;
  13. Дмитрий Филинов;
  14. Денис Прохоров;
  15. Сергей Кузенко;
  16. Ксения Самигуллина;
  17. Олег Кублицкий;
  18. Ильнар Гайфуллин;
  19. Игорь Алексеев;
  20. Александр Цывинский;
  21. Михаил Беляев — командир воздушного судна, погиб;
  22. Александр Зыков, пилот воздушного судна, погиб.

Утром 10 октября под Мензелинском потерпел крушение легкий многоцелевой двухмоторный Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу. Жители Мензелинска увидели густой дым примерно в шести километрах от города. Связь с бортом была прервана. На аэродроме и в аэропорту сообщили о жесткой посадке.

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Сведения о числе людей на борту разнились — 22 или 23 человека. По уточненным данным, их было 22. По последней информации, погибли 16 человек, шестеро выжили. Аварийно-спасательные на месте крушения работы завершены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о разбившемся в Татарстане самолете и возможных причинах крушения.

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