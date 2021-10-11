Опубликовано последнее видео парашютистов перед смертельным взлетом в Татарстане
В результате крушения L-410 погибли 16 человек. Выжили шестеро.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось последнее видео с командой парашютистов в Татарстане, которое традиционно записывается перед взлетом.
Все участники полета представляются и сообщают о готовности к прыжку. На кадрах видно, что все находятся в приподнятом настроении и шутят.
Как сообщалось ранее, в результате крушения L-410 погибли 16 человек. Выжили шестеро. Трагедия произошла утром 10 октября в районе Мензелинска. Известно, что на борту находились 22 человека. Управляли воздушным судном опытные пилоты. Рассматривается несколько версий трагедии — перегруз и отказ двигателя.
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