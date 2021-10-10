Водитель подтвердил: в попавшем в ДТП автомобиле находилась Ксения Собчак
Смертельное ДТП произошло 9 октября по дороге в Красную Поляну в Сочи. Сообщается об одной погибшей.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
В момент смертельного ДТП, произошедшего 9 октября в Сочи, в салоне автомобиля находилась телеведущая и журналист Ксения Собчак. Информацию сумел подтвердить водитель иномарки Mercedes, столкнувшийся на трассе с Volkswagen.
Мужчина также отметил, что после автоаварии Собчак пересела в такси и направилась в аэропорт.
Менеджер Собчак Кирилл Суханов комментировать ситуацию не стал.
«Спасибо большое, до свидания», — ответил он на звонок журналистов.
О ЧП сообщил в воскресение, 10 октября, Telegram-канал «Майор и Генерал». По информации источника 5-tv.ru, по пути в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen совершили лобовое столкновение.
Жертвой ДТП стала пассажирка Volkswagen. Она приехала на курорт из Подмосковья. Подруга погибшей и водитель сейчас в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Читайте также
66%
-0.30 83.12
-0.49
Нашли ошибку?