Водитель подтвердил: в попавшем в ДТП автомобиле находилась Ксения Собчак

В момент смертельного ДТП, произошедшего 9 октября в Сочи, в салоне автомобиля находилась телеведущая и журналист Ксения Собчак. Информацию сумел подтвердить водитель иномарки Mercedes, столкнувшийся на трассе с Volkswagen.

Мужчина также отметил, что после автоаварии Собчак пересела в такси и направилась в аэропорт.

Менеджер Собчак Кирилл Суханов комментировать ситуацию не стал.

«Спасибо большое, до свидания», — ответил он на звонок журналистов.

О ЧП сообщил в воскресение, 10 октября, Telegram-канал «Майор и Генерал». По информации источника 5-tv.ru, по пути в Красную Поляну, Mercedes и Volkswagen совершили лобовое столкновение.

Жертвой ДТП стала пассажирка Volkswagen. Она приехала на курорт из Подмосковья. Подруга погибшей и водитель сейчас в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.