Борющаяся с клопами Васильева предложила Шаляпину у нее «пьяным переночевать»

Насекомые не дают спокойной жизни известной российской артистке. Помочь советом ей решил недавно овдовевший певец.

Советская и российская актриса Татьяна Васильева безрезультатно борется с насекомыми, которые атаковали ее квартиру. По ее словам, жуки появились после капитального ремонта, начавшегося в доме. Коммунальщики якобы открыли подвал, откуда «пошла страшная вонь». Затем актриса стала находить укусы на своем теле.

Кто именно виновник страданий артистки, неизвестно. Изначально решила, что это комары, но после мнение поменяла.

«Я увидела вдруг, что вся искусанная кем-то, а на комаров не похоже. Я вся в болячках, пришла к мысли, что это клопы», — сказала она в эфире шоу на НТВ.

Разъяренная артистка решила выяснить, столкнулись ли ее соседи с той же бедой. Она пошла по квартирам, но тут ее ждал от ворот поворот: ее просто просили больше не приходить и не звонить в двери.

Прохор Шаляпин, который также принял участие в телепрограмме со звездой кино, поправил Васильеву: клопы и тараканы не уживутся вместе, они — «биологические враги». Кроме того, известный ловелас дал беспроигрышный совет артистке.

«Они не кусают пьяных людей. Таня, если вы будете чуть-чуть выпивать, то они не покусают», — порекомендовал он.

В ответ Шаляпин лишь нарвался на язвительный комментарий. Васильева предложила Шаляпину испытать совет на своей шкуре, прийти к ней домой и «пьяным переночевать».

Съемки происходили еще до трагического известия о смерти супруги Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. Беда настигла молодоженов спустя два месяца после свадьбы. Дэвис подхватила COVID-19 и справиться с болезнью самостоятельно не смогла. Вскоре она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Васильева боролась с фекалиями в своей квартире.