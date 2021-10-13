Опубликовано видео стрельбы у школы в Москве мужчиной в камуфляже

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 574

Поиски нарушителя продолжаются. Полиция юго-запада столицы работает в усиленном режиме.

Фото, видео: Depositphoto/Elena Esich; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео стрельбы у школы на юго-западе в Москве. На кадрах видно, как среди деревьев возле образовательного учреждения ходит мужчина в камуфляжной форме и производит беспорядочные выстрелы из неустановленного оружия.

Лицо подозреваемого также попало на видео одного из свидетелей.

Подозреваемый в стрельбе у школы на юго-западе Москвы. 5-tv.ru

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