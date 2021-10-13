Опубликовано видео стрельбы у школы в Москве мужчиной в камуфляже
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 2 574
Поиски нарушителя продолжаются. Полиция юго-запада столицы работает в усиленном режиме.
Эксклюзив
Фото, видео: Depositphoto/Elena Esich; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео стрельбы у школы на юго-западе в Москве. На кадрах видно, как среди деревьев возле образовательного учреждения ходит мужчина в камуфляжной форме и производит беспорядочные выстрелы из неустановленного оружия.
Лицо подозреваемого также попало на видео одного из свидетелей.
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