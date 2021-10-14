Девочка-Скорпион: как воспитывать и какое имя выбрать

Имя не только многое говорит о человеке, но и нередко определяет его судьбу. Именно поэтому, эксперты советуют с особым вниманием относиться к выбору имени для ребенка и учитывать при этом его знак зодиака. О том, какие имена лучше всего подойдут для девочек, родившихся под знаком Скорпиона в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

По словам эксперта, появление в семье девочки-Скорпиона — очень важное событие. Считается, что представительницы этого знака — дамы, обладающие сильным характером и большим упрямством. Многим бывает не просто угодить женщине-Скорпиону, так как она очень требовательна.

«Дело в том, что в знаке Скорпиона Луна и Венера — женские планеты — находятся в зоне своей слабости. Желательно выбрать для девочки такое имя, которое будет эти недостатки нивелировать», — считает астролог.

По мнению Светланы Проскуряковой, Скорпионам-девочкам подходят имена многосложные, красивые и немного таинственные. В них должны присутствовать буквы «Л», «М» и «Р». Также очень хорошо, когда есть буква «Д». Как отметила экстрасенс, родителям стоит обратить внимание на такие имена, как Марианна, Людмила, Лидия и Маргарита.

При этом желательно избегать коротких и нежных имен, так как они слишком легкомысленны для этого представительниц этого знака зодиака.

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