Никите Преснякову едва не отрезало палец лезвием конька на ледовом шоу

Во время выступления актер и музыкант упал на лед, и его партнерша на полном ходу налетела на неловко выставленную руку.

Актер и музыкант Никита Пресняков чуть не лишился пальца во время выступления на ледовом шоу Первого Канала — упав, он положил руку на каток, в то время как на него с большой скоростью наехала партнерша по выступлению фигуристка Наталья Забияко.

К счастью, все обошлось легкой травмой — как сообщает сайт KP.RU, Забияко лишь слегка повредила ему кисть резцом конька. Актер даже смог сделать вид, что ничего не произошло, но принимать заслуженные за выступление цветы Пресняков ехал уже с окровавленной рукой.

Впрочем, кровь даже придала шарма его образу — для поставленного номера внук Аллы Пугачевой примерил на себя роль призрака Битлджуса из фильма Тима Бертона. Забияко же предстала в образе его подружки Лили.

Необходимую медпомощь Преснякову оказали сразу после выступления, на диванчике для участников. И хорошо — для играющего на музыкальных инструментах человека нет ничего страшнее, чем повредить руки.

Кстати, жюри шоу отметило, что выступающие великолепно обыграли это падение, и ошибка никак не сказалась на итоговой оценке.

«Даже не буду спрашивать, было ли запланировано это падение, но оно было отыграно так мастерски, что это однозначно идет в плюс», — восхитилась приглашенная в жюри телеведущая Юлия Барановская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переживаниях другой фигуристки, выступавшей в шоу — Евгения Медведева была очень разочарована тем, что ей придется выступать с Даней Милохиным.