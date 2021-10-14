Врач Бурлаковский заявил о растущем «вдовьем горбике» у Аллы Пугачевой

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Артем Решетов
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Эксперт заметил на фотографиях примадонны характерные для гормональных нарушений физиологические изменения.

Врач Бурлаковский заявил о растущем «вдовьем горбике» у Аллы Пугачевой

Фото: ТАСС / Серебряков Дмитрий

Ученый и врач Илья Бурлаковский, специализирующийся на избавлении от болей в мышцах и суставах, заметил на снимках Аллы Пугачевой «вдовий горбик» — в интервью News.ru он уточнил, что сделал свой вывод на основе последних фотографий, выложенных в ее личном Instagram-аккаунте и СМИ.

«У Аллы Борисовны явно есть нарушения в работе шейного отдела, они видны по перенапряженным трапециевидным мышцам. Кроме того, формируется так называемый „вдовий горбик“ — жировые отложения на шее сзади», — уверен Бурлаковский.

Эксперт также объяснил, почему «вдовий горбик» появился — обычно причиной служат гормональные нарушения. Кроме того, он порекомендовал примадонне пройти процедуру по укреплению шейного отдела позвоночника — и даже готов помочь ей лично.

«Думаю, Алла Пугачева периодически посещает массажистов и остеопатов и эти сеансы приносят временное облегчение. Вероятно, она также страдает от головных болей и головокружений. До моего кабинета Алла Борисовна пока не доехала. Но если приедет, я с удовольствием ей помогу», — пообещал врач.

В его опыте сомневаться не приходится — Бурлаковский работает с хоккеистом Александром Овечкиным, шоуменом Сергеем Светлаковым, актером Михаилом Пореченковым и многими другими.

Кроме того, звезде российской эстрады уже 72 года — от внимания медицинских специалистов в таком возрасте не отказываются.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о новом образе Аллы Пугачевой — она удивила всех на дне рождения дочери Игоря Николаева.

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