Поклонники не узнали Пугачеву на дне рождения дочери Игоря Николаева

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Артем Зайцев
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Примадонна предстала на торжестве в образе, который верные фанаты никогда раньше не видели.

Поклонники не узнали Пугачеву на дне рождения дочери Игоря Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Алла Пугачева появилась в новом образе на дне рождения дочери композитора Игоря Николаева. Знаменитость избавилась от своих, уже каноничных, кудрей в угоду короткой стрижке, оставила челку и подкрасила локоны в пепельный цвет. Фотографию с новым образом опубликовала супруга Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова, на своей странице в Instagram.

Подписчики не узнали любимую артистку в новом образе. Впрочем, некоторые решили, что это все же парик и принялись восхищаться красотой звезды.

«Аллочка, просто загляденье»,

«Пугачеву не узнать»;

«Все прекрасны! Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35»,

«Алла Борисовна, я Вас не узнала, как Вам классно»,

«Какая женщина Алла», — восхитились поклонники.

Ни для кого не секрет, что королева российской эстрады увлекается париками: то примерит пышный начес, то мелкие кудряшки, то сделает прямые волосы. В последнее время Примадонна стала все реже появляться на публике. Фанаты активно исследуют ее социальные сети, чтобы узнать, как же сейчас выглядит их любимая исполнительница. Тем не менее, она часто появляется на кадрах с праздников других знаменитостей, как, впрочем, произошло и сейчас, рассказали dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина стала сильно похожа на знаменитую певицу.

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