Брат ты мне или не брат: Жорин объяснил, когда один из родственников не является членом семьи в жилищных спорах

Согласно статье 31 Жилищного кодекса РФ членами семьи собственника жилья считаются проживающие вместе с ним супруг или супруга, дети и родители. Другие родственники могут быть признаны членами семьи собственника, только если он вселил их в качестве таковых.

Об этой норме жилищного законодательства, действующей без изменений уже более 15 лет, напомнил звездный адвокат Сергей Жорин. Тем самым он объяснил, почему брат по данной норме закона не считается членом семьи собственника квартиры, если таковым является его сестра.

Пример из судебной практики

Жорин прокомментировал реальный случай из судебной практики, когда женщина купила дом у матери и подала иск с требованием признать своего брата утратившим право пользования данным жильем. В заявлении она указала, что мужчина более шести лет не проживает в доме и не содержит его.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя как раз из того, что мужчина не является членом семьи истицы. Также суд учел, что ответчик не проживает в доме и не оплачивает коммунальные услуги. Кроме того, в договоре купли-продажи был пункт об утрате мужчиной права пользования домом.

Однако судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Она пришла к выводу, что пункт договора купли-продажи об утрате братом права пользования жилым домом сторонами не был исполнен, и между мужчиной и его сестрой фактически было заключено новое соглашение о сохранении за ним права пользования жилплощадью.

В свою очередь Верховный суд (ВС) России признал вывод судебной коллегии об отказе в удовлетворении иска неправомерным на основании все той же статьи 31 ЖК РФ. В своем заключении ВС указал, что мужчина, приходящийся братом собственнице дома, не признавался членом ее семьи в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 31 ЖК и являлся членом семьи только бывшего собственника жилья — своей матери. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции для разрешения в соответствии с требованиями закона.

«В данном случае Верховный суд России лишь еще раз напомнил об этом в рамках разрешения спора, который произошел между братом и сестрой. Причиной стало желание сестры признать брата утратившим право пользования домом, который она купила у их матери. Верховный суд отметил, что для матери брат действительно был „членом семьи собственника“, а для сестры — нового собственника — он членом семьи не был», — прокомментировал решение ВС Сергей Жорин.

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