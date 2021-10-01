Цымбалюк-Романовская о смерти жены Шаляпина: «Я не верю в истории Прохора»

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая после смерти мужа Армена Джигарханяна недолгое время позиционировала себя возлюбленной Прохора Шаляпина, усомнилась в правдивости его последних высказываний. Как известно, музыкант минувшей ночью сообщил о кончине супруги-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис.

О своей трагедии Шаляпин написал вInstagram. Артист также посвятил покойной супруге трогательное стихотворение и обещание любить ее всегда. Дэвис долгое время боролась с последствиями коронавирусной инфекции и неправильного лечения на первых порах недуга в одной из американских клиник. Женщину госпитализировали с поражением 80% легких. Шаляпин провел с супругой в больнице около недели, после чего вернулся в Россию. Его не было рядом, когда Дэвис ввели в кому, подключили к ИВЛ. Умерла она также в одиночестве.

Ехать на прощание с суженой, Шаляпин, похоже, не собирается. В окружении певца говорят, что ему не разрешат даже взглянуть на любимую, так как она будет кремирована сразу после выдачи тела. Это, по словам друзей, окончательно сломило беутешно горюющего музыканта. А вот бывшая подруга вдовца относится к ситуации скептически.

«Я не интересуюсь и не знаю, что у него произошло. Извините, я просто не верю во все истории Прохора», — цитирует Цымбалюкк-Романовскую Teleprogramma.pro.

В интервью пианистка отметила, что не раз сталкивалась с ложью, будучи в отношениях с Шаляпиным, потому теперь любую информацию о нем воспринимает как возможную выдумку, очередной повод напомнить о себе. Лично о делах экс-возлюбленного пианистка не справлялась, а информационному шуму и постам в социальных сетях попросту не доверяет.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер Лена Миро назвала свою версию причины смерти жены Прохора Шаляпина.