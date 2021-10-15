Врач рассказала, чем на самом деле больна экс-жена Аршавина

Пластический хирург рассказала чем, предположительно, страдает бывшая жена известного футболиста и сможет ли она снова вернуть свою красоту.

Специалист рассказал, чем на самом деле больна бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина. После расставания с футболистом ее поразило аутоиммунное заболевание. Знаменитость признавалась, что ее лицо буквально сгнивало заживо, однако свой конкретный диагноз она никогда не сообщала. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Амина Кибишева в беседе с MK.RU предположила, каким недугом страдает Алиса Аршавина.

«Можно предположить, что это действительно последствия аутоиммунного заболевания, тогда речь идет о гранулематозе Вегенера. Заболевание, которое характеризуется воспалением стенок мелких и средних кровеносных сосудов», — заявила специалист.

При этом она считает, что ни один врач не сможет взяться за восстановление лица бывшей жены известного футболиста - ее красоту больше не вернуть.

Сейчас Алисе Аршавиной действительно нелегко. Развод с мужем, тяжелая болезнь, еще из жилья пришлось уехать. Ведь недавно мать Андрея Аршавина потребовала экс-невестку покинуть место ее проживания, так как загородный дом записан на нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переживаниях Алисы Аршавиной, связанных с переездом.