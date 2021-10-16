Танцуют все: Николай Басков отметил 45-летний юбилей

«Золотой голос России» Николай Басков с размахом отпраздновал свой 45-летний юбилей — поздравить его с днем рождения собрались сотни звездных гостей. На танцполе собрались как заслуженные деятели искусств — Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, так и звезды поколения «интернет» — блогер Ида Галич и тиктокер Даня Милохин. На этом список не заканчивается — напротив, перечисление всех звездных гостей займет очень много времени.

И именно из-за профессиональной деятельности собравшихся празднование превратилось в концерт. Началось все, разумеется, с именинника, порадовавшего коллег своими хитами, а после уже гости стали подниматься на сцену, чтобы сказать слова поздравления и поздравить виновника торжества песней.

Особенно Баскова порадовало поздравление его матери Елены — она произнесла чувственную речь, в которой сказала, что очень гордится сыном, и, несмотря на достигнутые успехи, впереди его ждут еще большие.

Танцпол не пустовал во время выступлений поздравляющих — но под конец вечера на нем собрались вообще все. Звезды зажигали под хиты российской эстрады — песни Валерия Меладзе, Полины Гагариной, Григория Лепса. Юбиляр танцевал вместе со всеми — он же и закончил вечер, исполнив свой главный хит «Шарманка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом недавнем юбиляре — шестидесятилетие отпраздновал рок-музыкант Вячеслав Бутусов, в преддверии концертов он дал откровенное интервью.