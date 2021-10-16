Проклова вступилась перед Булановой за строящих карьеру через постель женщин

Осуждать жертв харассмента не стоит, уверена актриса Елена Проклова. Такое заявление она сделала в ответ на слова певицы Татьяны Булановой, негативно высказавшейся о ставших жертвами домогательств женщинах и публично заявивших об этом.

По словам Прокловой, она знакома с большим количеством случаев, когда к девушкам приставали. Но называть это проституцией нельзя.

«Нельзя все валить в одну кучу, и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной краской. Мне кажется, что это неправильно и недобро», — рассказала она в беседе с журналистами Газеты.ру.

Актриса признала, что в шоу-бизнесе были и есть случаи, когда люди строили карьеру через постель.

«Мне кажется, это довольно сложная ситуация. Многие творческие люди именно так проходят и находят свой творческий путь. И по-другому пробиться не могут», — сказала она.

При этом актрисе искренне жаль прошедших через это девушек. Самой Прокловой не приходилось выбивать роли с помощью секса, все строилось исключительно на творческих началах. Она назвала свою судьбы «везучей».

Однако темные пятна в жизни актрисы все же были, и о них она заявляла сама. В интервью Лере Кудрявцевой Проклова рассказала о пережитом сексуальном насилии в 12 лет. Девочка на тот момент снималась в фильме. После одного из съемочных дней помощник режиссера проник в номер актрисы и надругался над ней.

И это не единственный подобный эпизод. Через три года ситуация повторилась. 15-летняя артистка «купилась» на обещания «известного кумира» помочь ей с подготовкой поступления в театральный вуз. Вместо этого он отвез ее в лес и начал приставать. По словам Прокловой, мужчина обещал жениться, но она не поверила ему.

Ранее Татьяна Буланова назвала ситуации, когда звезды шоу-бизнеса приходят к славе через постель с продюсером и спустя время заявляют об этом как о домогательствах, стыдом. По словам певицы, таких артисток не иначе как проститутками назвать нельзя. Они добились своей цели, и лишь спустя годы будучи популярными, высказываются на актуальную тему.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Воронины» Волкова заявила о домогательствах в свой адрес.