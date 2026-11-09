Буланова заявила, что не загибает стоимость билетов на свои концерты

Стоимость билета на концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой адекватная. Об этом она заявила сама изданию NEWS.ru.

«Нет, мы не загибаем. У нас абсолютно адекватные цены на концерт», — сказала исполнительница.

Работает как в 1990-х

Она добавила, что вернулась к гастрольному графику, который у нее был когда-то в 1990-х годах. Две недели артистка находится либо в пути, либо на сцене, а затем устраивает себе такую же 14-дневную передышку.

В 2000-х она от такого режима отказалась из-за усталости. Поэтому предпочитала выступать лишь на корпоративных или давала небольшие концерты. Но за эти годы она успела хорошенько отдохнуть, и теперь у нее есть энергия, чтобы вновь работать в полную силу, заявила знаменитость.

К тому же, середина 2020-х принесла еще одну волну популярности артистам, которые были на пике в последнее десятилетие прошлого века или в первой декаде текущего столетия. К таким звездам относится и Буланова.

В чем причина ее популярности, которая не сходит столько лет, не имеет представление и сама певица. Однако она выдвинула предположение, что дело в ее внешней привлекательности в сочетании с талантом.

Самая скромная из отечественных звезд

Звезды 1990-х и 2000-х пользуются большой популярностью и на новогодних корпоративах. Помимо Татьяны Булановой немаленький спрос есть и на певца Шуру, а также на группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International». Не покидают этот список и народные артисты вроде Надежды Кадышевой, Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

Однако за концерт многих из них в новогодние праздники придется заплатить не просто миллионы, а десятки миллионов рублей. Цена за выступление на корпоративе Лепса может достигать 40 миллионов рублей. Киркоров и «Руки Вверх!» стоят в два раза дешевле, но 20 миллионов тоже немаленькая сумма. При этом услышать знаменитого «Алешку» в ночь с 31 декабря на 1 января не выйдет. Так как солист коллектива «Руки Вверх!» Сергей Жуков сам праздник предпочитает проводить с семьей.

На их фоне ценник Татьяны Булановой очень даже скромный.

«В этом году в лидерах по новогодним заказам Татьяна Буланова. У нее больше всего концертов в праздничные дни. Татьяна берет по пять-шесть миллионов рублей за концерт и из-за гуманных расценок стала лидером новогоднего «чеса», — заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

К тому же исполнительница воспринимает работу в праздники как часть профессии, поэтому не отказывается выступать и в новогодний период.

На сцену в любом состоянии

На сцену артистка готова выйти даже больной. На музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио» корреспонденту 5-tv.ru она рассказала о своих приключениях во время гастролей.

«Я была на гастролях в Германии, и мы какую-то дискотеку должны были после концерта отработать. Я подвернула ногу — не сломала, но у меня был жуткий вывих. И я, правда, не с гипсом, но с костылем поднялась на сцену и на одной ноге подтанцовывала, а вторая у меня была в свободном полете», — вспоминала Буланова.

Также как-то перед выступлением ей стало плохо. Коллеги попытались помочь, угостив ее какими-то таблетками. В результате такая помощь спровоцировала резкий скачек артериального давления. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья.

Правда, в медиапространстве стали распространяться подозрения, что такой напряженный график и готовность выходить на сцену в любом состоянии связаны с финансовыми проблемами мужа артистки, бизнесмена Валерия Руднего.

Исполнительница старше своего избранника на 19 лет. И во всех интервью и комментариях заявляет о том, что счастлива в браке. Однако от СМИ не укрылись проблемы предпринимателя с деньгами. Некоторые даже высказывают предположения, что Руднев женился на Булановой из корыстных целей.

«Не исключено, что Валерий Руднев изначально женился на Татьяне Булановой не только по любви, но и с неким расчетом, потому что брак был официально заключен в 2023 году, а известная информация о его долгах была уже в 2022 году. Соответственно, делаем выводы», — отмечает светский журналист Светлана Ключкина программе Пятого канала «Светская хроника».

В 2026 году стало известно об очередных финансовых проблемах бизнесмена. У одной из его компаний накопился долг перед налоговой свыше чем на миллион рублей. Больше половины этой суммы Руднев должен государству.

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