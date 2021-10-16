Намекнувшая на нового бойфренда Асмус снялась полностью обнаженной на кровати

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Анна Павлова
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Кто-то и поклонников решил, что за камерой прячется бывший муж звезды Гарик Харламов.

Намекнувшая на нового бойфренда Асмус снялась полностью обнаженной на кровати

Фото: Instagram @asmuskristina

Расставшаяся с Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус показала интимный снимок в своем аккаунте в Instagram. На фото она позирует обнаженной на постели, завернувшись в белоснежное одеяло, демонстрируя свою соблазнительную фигуру. 

«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!», — написала под публикацией звезда наделавшего шума фильма «Текст».

Фото явно взбудоражило мужскую половину фолловеров. Они отмечали не только превосходную фигуру 33-летней актрисы, но и сравнивали ее с богиней красоты Афродитой. А кто-то не упускал момента пошутить на тему бывших отношений актрисы с юмористом Харламовым.

Instagram @asmuskristina

«Кристина ты просто космос. Я бы не против тебя накормить, но увы я не миллионер»;

«Желанная такая лежишь, мужика тебе надо»;

«Мужик фотографируют. Фигура хорошая, не всем весить 80 килограммов»;

«Ощущение, что Кристина в каждом посте „держит оборону“ и заранее всем хейтерам утирает нос»;

«Настоящая богиня, просто секси»;

«Там Гарик под кроватью точно лежит».

После развода звезда сериала «Интерны» развивает новые романтические отношения. Но имя избранника она не раскрывает. На днях знаменитость рассказала, что познакомила бойфренда с семьей, близкими друзьями и коллегами. Но пока демонстрировать молодого человека своим поклонникам не готова.

Как ранее писал 5-tv.ru, подписчики перепутали Кристину Асмус с Ольгой Бузовой. Для роли в новом фильме актриса кардинально изменила внешность.

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