Подписчики Асмус «разнесли» Газманова за комментарий под ее «голым» фото

Певца Родиона Газманова «разнесли» подписчики актрисы Кристины Асмус за комментарий под ее «голым» фото. На снимке звезда сериала «Интерны» позирует на белоснежной постели без одежды.

«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!» — написала Кристина Асмус.

«А напоить?» — задался безобидным вопросом Родион Газманов.

Музыкант тот час же столкнулся с реакцией верных поклонников актрисы. Они не оценили подобные «шутки» над своей любимицей.

«Ты-то куда лезешь, болезный?»

«Посолить, поперчить и полить ореховым маслом!» — ответили фанаты актрисы.

Стоит отметить, что Кристина Асмус никак не отреагировала на «предложение» сына исполнителя шлягера «Эскадрон».

Instagram @asmuskristina

Родион Газманов, кроме прочего, известен тем, что постоянно следит за жизнью знаменитостей. В свои 40 лет он не был ни разу женат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подписчики перепутали Кристину Асмус с Ольгой Бузовой.