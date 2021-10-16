Подписчики Асмус «разнесли» Газманова за комментарий под ее «голым» фото

|
Артем Зайцев
1 074

Сын Олега Газманова давно носит статус одного из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса.

Подписчики Асмус «разнесли» Газманова за комментарий под ее «голым» фото

Фото: Instagram @rodder13

Певца Родиона Газманова «разнесли» подписчики актрисы Кристины Асмус за комментарий под ее «голым» фото. На снимке звезда сериала «Интерны» позирует на белоснежной постели без одежды.

«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!» — написала Кристина Асмус.

«А напоить?» — задался безобидным вопросом Родион Газманов.

Музыкант тот час же столкнулся с реакцией верных поклонников актрисы. Они не оценили подобные «шутки» над своей любимицей.

«Ты-то куда лезешь, болезный?»

«Посолить, поперчить и полить ореховым маслом!» — ответили фанаты актрисы.

Стоит отметить, что Кристина Асмус никак не отреагировала на «предложение» сына исполнителя шлягера «Эскадрон».

Instagram @asmuskristina

Родион Газманов, кроме прочего, известен тем, что постоянно следит за жизнью знаменитостей. В свои 40 лет он не был ни разу женат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подписчики перепутали Кристину Асмус с Ольгой Бузовой.

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
71.24
-0.54 82.73
-0.60
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

16:52
Погибший в результате драке в Обнинске был футболистом местного ФК
16:40
«Цифровое насилие» или пропаганда разврата? Истории учителей, со скандалом уволенных из-за жизни в соцсетях
16:17
Врач рассказал, как маленькая рана и ожог могут привести к смерти
15:51
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
15:42
Миро рассказала, откуда у Ольги Бузовой могут появиться дети
15:32
Стало известно, что погибшая в отеле в Албании семья из Москвы не пила алкоголь

Сейчас читают

Типаж Харламова: физиогномист объяснила, почему актер выбрал похожую на Асмус девушку
Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой
Расставание с прошлым и планирование: Китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака