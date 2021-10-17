Врач рассказал, как маленькая рана и ожог могут привести к смерти

Самым тяжелым состоянием считается септический шок, при котором пациента даже в условиях больницы очень сложно спасти.

Никто не застрахован от случайных травм, порезов или ожогов. При этом даже незначительное на первый взгляд повреждение кожных покровов может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, в результате травмирования у человека может развиться сепсис — тяжелое генерализованное воспаление всего организма.

«Сепсис — это тяжелое осложнение. Если его не лечить, то может привести к смерти», — рассказал Авербах.

Как отметил врач, сепсис может развиться также во время проведения хирургического вмешательства, когда микробы в зараженном инфекцией организме попадают в кровь.

«Самое тяжелое состояние — это септический шок. То есть резкое попадание микробов в кровь человека. Спасти пациента даже в больнице уже очень сложно», — отметил Авербах.

При этом, каждый случай индивидуален. И бывает так, что одинаковые повреждения у одних людей вызывают самые серьезные осложнения, то есть сепсис, а у других этого не происходит. Все зависит от уровня иммунитета и сопутствующих заболеваний.

По словам эксперта, сепсис может быть и асептический — без внешнего поражения без повреждения внешних покровов. Такое состояние развивается, когда в организме происходит какое-то воспаление, например, печени, почек.

«Бороться с ним очень тяжело. Только в условиях стационара, как правило, инфекционного, в реанимации. Назначаются большие дозы антибиотиков, обеспечивается возмещение жидкости, в отдельных случаях переливание крови», — рассказал врач.

При этом, по словам Авербаха, не следует путать сепсис и некроз. Главное отличие — в локальности поражения.

«Если сепсис — это поражение всего организма, то некроз может быть очаговым, локальным — на руке или ноге. После травмы, повреждения кожных покровов развивается воспаление. Это отдаленные последствия, но тем не менее. Некроз тканей может возникнуть при ожоге, при какой-то травме», - отметил Авербах.

По словам врача, некроз не считается смертельным осложнением. Таким пациентам обычно проводят первичную хирургическую обработку больного места либо удаляют поврежденные ткани хирургическим путем.

Как бы там ни было, к своему здоровью стоит быть внимательным и не запускать болезнь, надеясь, что «само пройдет», потому что последствия могут быть весьма серьезными.

К слову, недавно бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина, страдающая тяжелым недугом, разрушающим ткани лица, рассказала, что в попытках побороть болезнь перенесла уже шесть операций и находилась в состоянии комы.

По словам Казьминой, как осложнение у нее развился сепсис, который сопровождался характерными симптомами — сильной лихорадкой, болью в суставах, учащенным дыханием. При этом человеку кажется, что он умирает, кожные покровы преобретают землистый оттенок.

Как рассказывает Казьмина, сейчас у нее ремиссия. Она надеялась, что врачи согласятся на очередную операцию, чтобы восстановить лицо молодой женщины, но хирургическое вмешательство отменили из-за высокого риска осложнений.

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