Сергей Никоненко признался, что аборт разрушил его первый брак: «Это был удар»

Народный артист РСФСР женат третьим браком почти полвека. Но прежде чем встретить главную женщину своей жизни, он обжегся дважды.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко откровенно рассказал о двух своих неудачных браках. Вот уже почти полвека он счастлив с третьей супругой — актрисой Екатериной Ворониной, но прежде чем встретить ее и создать крепкую семью, артист переживал катастрофы в личной жизни. Своей историей он поделился в эфире телевизионного шоу Бориса Корчевникова.

По словам Никоненко, первую жену он встретил в пионерском лагере. Ему тогда было 13 лет, будущей возлюбленной — десять. Спустя десятилетие состоялось первое свидание — артист пригласил подругу на спектакль «Гамлет».

«Лед растаял в ее сердце. Но счастье было недолгим. Первая жена сделала аборт. Это был удар», — поведал Никоненко.

Второй супругой актера стала модельер Евгения Соловьева — по его словам, очень эксцентричная и красивая. Первая встреча произошла в Ялте на съемках фильма. Как пишет StarHit.ru, предложение руки и сердца артист сделал, стоя в луже, и девушка тут же согласилась. Но интереса Соловьевой к мужу хватило только на полтора года.

Однажды она призналась, что полюбила другого человека, и с этим брошенному мужчине пришлось смириться — а что тут поделаешь! Переменчивая красавица вскоре вновь разгорелась чувством к Никоненко, но обратно ее тот уже не принял.

«Через полгода Женя вернулась ко мне и сказал, что ее мужчина оказался нехорошим, мол, давай снова поженимся. Я ответил: „Это что, мы с тобой будем по осени жениться, а весной расставаться? Это нехорошо!"» — вспоминал актер.

Успешным оказался лишь третий брак звезды. Екатерина Воронина родила ему единственного сына Никанора. У пары трое внуков — Петр, Екатерина и Елизавета.

Сергей Никоненко — советский и российский актер, режиссер, сценарист. С 2014 года он является президентом Гильдии актеров кино России и членом Союза кинематографистов. Отец был шофером, мама — стеклодувом на ламповом заводе, но их сын мечтал о творческой карьере. Свой план становления начал реализовывать с 13 лет в театральных студиях и кружках.

Окончил два факультета ВГИКа, в кадре дебютировал еще студентом — в картине «Сердце не прощает». Количество фильмов с участием Никоненко уже перевалило за 200, как режиссер он снял 17 картин. Наиболее известен по ролям в сериалах «Каменская» и «Гибель империи».

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