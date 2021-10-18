Пермская учительница спасла целый класс от устроившего стрельбу: «Начала упрашивать»

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 766

Пермский школьник рассказал, как учительница спасла его класс во время стрельбы

Фото, видео: depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

Педагогу удалось убедить подростка с оружием не убивать детей.

Ученик школы рассказал, как его преподаватель остановила подростка с оружием и спасла класс — в Октябрьском районе Пермского края 12-летний подросток пронес в школу отцовское ружье. Спасенный учительницей ребенок рассказал 5-tv.ru подробности героического поступка педагога.

Когда выстрелы раздались в коридоре, парню показалось, что кто-то просто взорвал петарду — никто ничего не понимал. Но потом в класс забежал подросток с «Сайгой».

«Я сначала подумал, может, кто-то петарду взорвал, или еще что-то случилось. Сначала не понимал, что на самом деле было. Потом в класс забегает какой-то мальчик, направляет на нас ствол оружия и что-то нам говорит. Мол, давайте сюда, в угол вставайте. Больше я ничего не услышал, потому что меня оглушило временно», — вспоминил школьник.

После того, как дети исполнили приказание, проводившая урок учительница попыталась убедить мальчика бросить оружие.

«Я встал в угол, и после этого Светлана Тимофеевна (учительница - Прим. ред.) начала его упрашивать, чтобы он нас не убивал. Не стреляй, говорит, пожалуйста. В итоге он просто бросил нас и убежал», рассказал ученик.

В результате стрельбы пострадал один человек — пятиклассника ранило осколками из-за того, что подросток, пронесший оружие в школу под верхней одеждой, выстрелил в стену и потолок. У пострадавшего осколочное ранение бедра, щеки и уха.

В МВД, где сообщили подробности происшествия, продолжают выяснять обстоятельства инцидента — уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемого в стрельбе в пермском вузе Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца.

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