Деньги или страх? Что больше всего мотивирует представителей разных знаков зодиака

Как известно, зона комфорта — это очень удобная штука. Стабильность, безопасность — все это удовлетворяет наши базовые потребности. Однако это же и тормозит развитие. Единственное, что помогает нам идти дальше и развиваться, — это мотивация. Различные стимулы заставляют нас покидать пресловутую зону комфорта и расти как профессионал, творческая личность или лидер. И, разумеется, каждый знак зодиакального круга имеет собственные склонности к развитию. Об этих особенностях рассказала астролог Надежда Попова в материале на WMJ.ru.

Овен

Овны сами по себе очень самолюбивы. Это качество заставляет их чувствовать себя вершителями судеб. Как результат, Овны стремятся повлиять в позитивном ключе на жизни других людей. Они хотят делать добро для окружающих, решать проблемы. Их источником силы является чувство ответственности за чью-то жизнь.

Телец

Мотиватор представителей этого знака — деньги. Однако Тельцы не склонны беречь каждую копеечку, чтобы иметь финансовое благополучие. Наоборот, они будут искать все новые и новые источники дохода до тех пор, пока не достигнут безопасного финансового состояния. Иметь финансовую подушку и стабильный заработок — приоритет Тельцов.

Близнецы

Близнецы — экспериментаторы. Они жаждут новых ощущений, нового экстремального опыта. Этот знак готов совершать настоящие подвиги и, если его представителям представится возможность совершить что-то неизведанное, то они обязательно пойдут навстречу этому вызову судьбы. Еще Близнецы обожают окружать своих близких смехом и радостью.

Рак

Для Раков нет ничего дороже своих близких. Они сделают все возможное, чтобы их родные процветали и обретали благополучие. Они даже не поскупятся на подвиги. А еще Раки не прочь подзаработать. Любая новая возможность получить дополнительный доход — это плюс к мотивации этого знака.

Лев

Гордым Львам прекрасно подобает их мотиватор — всеобщее признание. Им важно, чтобы они были выше остальных, чтобы их восхваляли и признавали достоинства. Им важно чувствовать свое доминирование. Львы ценят награду за свой труд, они даже получают удовольствие не сколько от самого результата, сколько от самого трудового процесса или, говоря иначе, пройденного пути.

Дева

Девам важно доказать свою правоту в любом споре. Их мнение всегда важнее остальных — ради доказательства они тратят множество ресурсов: как материальных, так и моральных. Хорошим стимулом для них служат вознаграждения. Также они сделают все, чтобы добиться успеха в своей работе и попасть в высший эшелон.

Весы

Общественное мнение — это то, что стимулирует к свершениям Весов. Они тратят очень много времени и сил, чтобы доказать всем окружающим, что они чего-то стоят. В этой гонке они стремятся превозмочь себя и часто им это удается. Весы нередко берутся за то, что претит их моральному кодексу — но общество просто так тебя не признает.

Скорпион

Скорпионы — настоящие «достигаторы». Силы им придает выбранная цель. Представители этого знака зодиака прилагают титанические усилия, чтобы достичь ее. Чем труднее будет пройденный путь, чем более сильным окажется мотиватор, тем выше азарт, который испытает Скорпион.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре любят соперничество. Им надо показать, что они лучше других, особенно ближайшим конкурентам. Они гордятся тем, что достигают целей там, где пасуют остальные. Стрельцы всегда на шаг, а то и на два, дальше и выше конкурентов. И если им попадается достойный соперник, то это только еще больше мотивирует показать свою целеустремленность. Все это они готовы делать ради своих близких, друзей или ради того, во что Стрельцы искренне верят.

Козерог

Важнее всего для Козерогов их собственные амбиции. В карьере, материальных благах или личной жизни они всегда получают то, чего искренне жаждут. Часто из-за этого им приходится выходить из своей зоны комфорта, но игра стоит свеч. Козерогов мотивирует, когда кто-то им говорит свое твердое «нет». В этом случае, представители этого знака показывают свой норов и предпринимают любые меры, чтобы превратить этот ответ в желаемое «да».

Водолей

Важный мотиватор для Водолеев — это ответственность. Когда под их началом находится судьба одного человека или группы лиц, они находят в себе силы стать лучше, чтобы не подвести своих подопечных. Однако больше всего их стимулирует развитие своего мировоззрения, расширение границ. Они всегда хотят вырасти и в профессиональном плане, и в творческом, поэтому находятся в поиске всего нового. Личностный рост — это самое главное.

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