Легкие госпитализированного с коронавирусом Александра Серова поражены на 65%

Больше недели поклонники 67-летнего артиста боятся за его жизнь. Помимо того, что певец в группе риска, он к тому же не прошел вакцинацию от COVID-19.

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией певец Александр Серов по-прежнему пребывает в стенах больницы в тяжелом состоянии, его легкие поражены на 65%. По данным источника 5-tv.ru, врачи пока не говорят о перспективах скорой выписки и продолжают курс лечения в ожидании положительной динамики.

Два дня назад о положении дел папы рассказала Мишель Серова. По ее словам, исполнитель находится под постоянным и бдительным контролем медиков. Дочь музыканта также отметила, что его жизни ничто не угрожает, а лечение дает свои плоды, хоть и не самыми стремительными темпами. Мишель Серова не теряет веры в скорое восстановление отца от последствий инфекции и его возвращение к близким.

Об экстренной госпитализации 67-летнего народного артиста России в реанимационное отделение стало известно 9 октября. Друг знаменитого пациента и коллега по творческому цеху Игорь Крутой не раз публично заявил, что Серов не проходил вакцинацию от коронавируса, несмотря на уговоры. Прививка, уверен композитор, исключила бы вероятность столь тяжелого течения недуга.

Первая сольная пластинка Серова вышла в 1984 году, песни «Я хочу тебя видеть», «День рождения любви» и другие моментально стали хитами. В 1990-е благодаря сотрудничеству с Игорем Крутым и Игорем Николаевым он обрел славу главного романтика страны. Тогда были выпущены композиции «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерты Александра Серова перенесли на февраль.