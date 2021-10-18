Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Об этом в понедельник, 18 октября, стало известно 5-tv.ru. Очевидцы рассказали, что перед исчезновением девятилетний ребенок был замечен с мужчиной, которому на вид около 30 лет.

Известно, что девочку искали с полудня 17 октября, были задействованы сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры. Согласно сведениям 5-tv.ru, к похищению и убийству может быть причастна 41-летняя женщина. В настоящий момент она задержана, однако пока не дает следователям показания, так как находится в невменяемом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.