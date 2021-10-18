Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

|
Алиса Маркова
1 051

Очевидцы рассказали, что перед исчезновением девятилетний ребенок был замечен с мужчиной.

Фото, видео: Depositphotos / Tinnakorn; 5-tv.ru

Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Об этом в понедельник, 18 октября, стало известно 5-tv.ru. Очевидцы рассказали, что перед исчезновением девятилетний ребенок был замечен с мужчиной, которому на вид около 30 лет.

Известно, что девочку искали с полудня 17 октября, были задействованы сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры. Согласно сведениям 5-tv.ru, к похищению и убийству может быть причастна 41-летняя женщина. В настоящий момент она задержана, однако пока не дает следователям показания, так как находится в невменяемом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
71.17
-0.07 82.46
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:27
ЛОР дал пять советов по защите от ОРВИ в сезон простуд
5:19
Детектор лжи: звезду сериала «Солдаты» обвинили в изнасиловании
5:11
ТОП-5 тайн о происхождении русских фамилий
5:03
Как защитить автомобиль от угона?
4:56
Россия остановит работу постпредства при НАТО
4:33
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 11 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...