Школьница в Дагестане вытащила ребенка из горящей машины

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Девятиклассница бросилась на помощь, несмотря на смертельную опасность.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pedro Fiuza; 5-tv.ru

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Школьница из Дагестана совершила подвиг, на который решится далеко не каждый взрослый.

Девятиклассница спасла шестилетнего ребенка из горящей машины. Мальчик оказался заперт внутри салона, который начал заполняться едким дымом. Несмотря на смертельную опасность, девятиклассница, не раздумывая, бросилась на помощь.

«Иду и смотрю — ребенок голову высунул. Вот здесь машина стояла. Подходу, смотрю, в салоне уже бардачок горит. Я резко вытащила, буквально за считанные секунды огонь еще больше начался», — сказала Марьям Акавова.

Школьница позвала на помощь прохожих, они вызвали пожарных и скорую. В итоге никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совете Федерации в преддверии Дня народного единства наградили участников проекта «Дети-герои» — 167 ребят со всей России, которые, рискуя собственной жизнью в экстремальных ситуациях, без колебаний приходили на помощь другим.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что доблесть, героизм и искреннее благородство заложены в самом характере нашего народа и проявляются у россиян с самых ранних лет: в сложных обстоятельствах дети спасали тонущих, выносили из пожара родных и соседей, предотвращали преступления, а также проявляли мужество и героизм на новых территориях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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