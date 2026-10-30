Мошенников заглушили в последний момент: женщина чудом спасла 300 тысяч

В Кирове объявление в банкомате спасло женщину от потери 300 тысяч рублей

В Кирове 57-летняя женщина едва не лишилась 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. Однако сохранить деньги ей помогло чудо. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по Кировской области.

Накануне дня рождения женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки. Он попросил назвать код, поступивший ей в сообщении.

Кировчанка предположила, что кто-то решил отправить ей подарок, поэтому без подозрений продиктовала цифры. После этого разговор оборвался.

Вскоре с женщиной связался другой незнакомец, назвавшийся сотрудником Роскомнадзора. Он утверждал, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и даже оформили от ее имени доверенность на гражданина Украины.

Затем в разговор вступил якобы представитель Росфинмониторинга. Он заверил кировчанку, что злоумышленники добрались не до всех ее банковских счетов, а значит, оставшиеся сбережения еще можно спасти. Для этого женщине предложили срочно снять наличные и временно отправить их на «безопасный» счет.

Следуя указаниям собеседника, потерпевшая отправилась в ближайшее отделение банка. Все это время она поддерживала телефонную связь с незнакомцем.

Сняв 300 тысяч рублей, женщина приготовилась записать реквизиты для перевода. Однако из-за позднего времени двери банкоматного фойе заблокировались, а громкоговоритель объявил об этом посетителям.

Включившийся речевой информатор заглушил голос мошенника. Кировчанка не смогла разобрать продиктованный номер счета. После этого собеседник неожиданно перестал отвечать на звонки.

Тогда женщина осознала, что все это время общалась с аферистами. Поскольку перевести деньги она не успела, сбережения остались при ней.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Расследование продолжается.

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