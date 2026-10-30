«Все прошло без инцидентов»: Лантратова заявила о завершении миссии в Алешках

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Людей из пунктов временного размещения распределили по колоннам в зависимости от дальнейшего маршрута.

Как прошла гуманитарная миссия в Алешках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках завершилась без происшествий

Гуманитарная миссия в Алешках завершилась без происшествий. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале.

«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Все прошло без каких-либо инцидентов», — заявила она.

По словам омбудсмена, сейчас участники миссии находятся в Армянске и формируют колонны. Людей из пунктов временного размещения сопровождают в двух направлениях — на территорию России и Украины.

Омбудсмен отметила, что в операции участвовали 25 автобусов и девять машин скорой помощи, в том числе транспорт для маломобильных граждан.

Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп, которая выступила посредником при согласовании локального прекращения огня в Алешках, а также всех, кто принимал участие в организации гуманитарной миссии.

Омбудсмен отправилась в Алешки 29 октября. Вместе с ней в город прибыли иностранные журналисты.

Подготовка к гуманитарной операции началась заранее. С 27 октября в Алешках действует режим тишины, который должен продлиться до 22:59 1 ноября. Российские военные занимались инженерными работами и разминированием дорог, предназначенных для движения гуманитарной колонны.

Главными задачами миссии стали доставка местным жителям продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей, а также организация безопасного выезда для тех, кто решил покинуть город.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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