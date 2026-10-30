Сосуды скажут спасибо: сколько чашек чая в день помогают здоровью сердца

JIM: ежедневное употребление шести чашек чая связали со здоровьем сосудов

Употребление от шести до восьми чашек чая в день связано с минимальным риском развития сосудистых патологий. Работа опубликована в Journal of Internal Medicine.

К таким выводам пришли авторы масштабного научного проекта, проанализировавшие сведения о 485 934 взрослых жителях Китая. Наблюдение за участниками длилось в среднем более девяти лет. За это время проблемы с сосудами выявили у 14 863 человек.

У людей, которые пили чай регулярно, относительный риск сосудистых нарушений оказался примерно на 11% ниже по сравнению с контрольной группой. Специалисты уточнили, что черный чай средней крепости показал более устойчивую связь со снижением угроз для сосудов, чем зеленый.

При этом минимальные показатели риска фиксировали при употреблении шести-восьми чашек в сутки.

Самый низкий уровень заболеваемости врачи наблюдали среди тех, кто сочетал чаепития с высокой физической активностью и полным отказом от курения.

Во втором научном обзоре ученые оценили влияние напитка на хронические воспалительные процессы. Как пояснил доктор Тим Бонд, в черном чае содержатся полифенолы, флаван-3-олы, теафлавины, теарубигины и катехины. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом. Они усиливают внутреннюю антиоксидантную защиту клеток при употреблении трех-четырех чашек ежедневно.

Дополнительный защитный эффект обеспечивает аминокислота L-теанин. Она предотвращает повреждение клеток дыхательных путей и пищеварительного тракта при воспалениях.

Медики напоминают, что для защиты сердца и сосудов чаепития должны дополняться сбалансированным рационом, контролем артериального давления и проверкой уровня холестерина.

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