Сосуды скажут спасибо: сколько чашек чая в день помогают здоровью сердца

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 40 0

Какой лучше выбрать: черный или зеленый?

Сколько чашек чая в день полезно пить для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

JIM: ежедневное употребление шести чашек чая связали со здоровьем сосудов

Употребление от шести до восьми чашек чая в день связано с минимальным риском развития сосудистых патологий. Работа опубликована в Journal of Internal Medicine.

К таким выводам пришли авторы масштабного научного проекта, проанализировавшие сведения о 485 934 взрослых жителях Китая. Наблюдение за участниками длилось в среднем более девяти лет. За это время проблемы с сосудами выявили у 14 863 человек.

У людей, которые пили чай регулярно, относительный риск сосудистых нарушений оказался примерно на 11% ниже по сравнению с контрольной группой. Специалисты уточнили, что черный чай средней крепости показал более устойчивую связь со снижением угроз для сосудов, чем зеленый.

При этом минимальные показатели риска фиксировали при употреблении шести-восьми чашек в сутки.

Самый низкий уровень заболеваемости врачи наблюдали среди тех, кто сочетал чаепития с высокой физической активностью и полным отказом от курения.

Во втором научном обзоре ученые оценили влияние напитка на хронические воспалительные процессы. Как пояснил доктор Тим Бонд, в черном чае содержатся полифенолы, флаван-3-олы, теафлавины, теарубигины и катехины. Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом. Они усиливают внутреннюю антиоксидантную защиту клеток при употреблении трех-четырех чашек ежедневно.

Дополнительный защитный эффект обеспечивает аминокислота L-теанин. Она предотвращает повреждение клеток дыхательных путей и пищеварительного тракта при воспалениях.

Медики напоминают, что для защиты сердца и сосудов чаепития должны дополняться сбалансированным рационом, контролем артериального давления и проверкой уровня холестерина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
Последний привет из прошлого: любовный гороскоп для знаков зодиака на ноя...

Последние новости

19:46
Лидер Судана стал почетным доктором РГГУ
19:37
«Чтобы крепче спал»: мать поила ребенка пивом и попала под уголовное дело
19:31
Есть первые заявления: в Атланте стартует встреча глав МИД стран G20
19:21
Россия и Мали отметили 66-летие установления дипломатических отношений
19:16
Школьница в Дагестане вытащила ребенка из горящей машины
19:05
«Все прошло без инцидентов»: Лантратова заявила о завершении миссии в Алешках

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Пошла ва-банк: Блиновская пытается вырваться из колонии
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео