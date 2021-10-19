Как извлечь максимальную выгоду из коридора без ретроградного движения планет

Меркурий наконец-то перестал быть ретроградным и многие вздохнули с облегчением. С точки зрения астрологии, с 19 октября наступает благоприятный период для любых начинаний, который продлиться до 16 ноября.

Так называемый коридор без ретроградного движения планет принесет массу интересного каждому знаку зодиака, рассказала астролог Ирина Сычева.

По словам эксперта, циклов, в которых нет ретроградных планет и коридора затмений довольно мало. Сейчас мы находимся как раз в самом начале такого периода.

Это время особенно благоприятно для решения важных и серьезных вопросов, а также выстраивания и налаживания отношений с теми, кто для вас особенно значим.

Однако, по словам астролога, нельзя не учитывать, что Солнце сейчас находится «в падении», поэтому следует быть внимательными к своему здоровью — правильно питаться, заниматься спортом, укреплять иммунитет, а также принимать все только взвешенные и продуманные решения.

Если учесть этот аспект, то можно вы сможете ощутить, как вас переполняет положительная энергия для воплощения самых заветных желаний.

Помимо этого, Солнце и Марс перешли в знак Весов, а со 2 ноября к ним присоединится еще и Меркурий. В такое время много огненной энергии сконцентрировано в знаке, который всегда стремится к дружбе и партнерству, но на взаимовыгодных условиях.

«Если у вас есть какие-либо конфликты или непонимания с кем-либо, очень благоприятно выстраивать и налаживать отношения проговаривая свои чувства и мысли», — рассказала Ирина Сычева.

Астролог советует обязательно воспользоваться благоприятным периодом и воплощать ы жизнь все важные планы, ведь уже с 16 ноября и до 7 декабря нас ждет новое испытание, а именно, коридор затмений.

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