«Еда на костре»: Навка опубликовала видео со дня рождения Пескова

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Алексей Хитров
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Татьяна Навка опубликовала видео с дня рождения Дмитрия Пескова

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, Instagram @tatiana_navka

Супруга официального представителя Кремля Татьяна Навка показала, чем угощала гостей мужа-именинника.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как ее супруг, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметил свой 54-й день рождения. Оказалось, что пафосным ресторанам и толпе статусных гостей именинник предпочел отдых на природе в кругу самых близких и угощением, приготовленным на костре.

На видео, выложенном в Instagram-аккаунте Навки, показано, как она собственноручно, как и положено любящей и заботливой супруге, готовит на костре мясо, а потом созывает гостей к столу.

«Свежий воздух, вездеходы (наши грязи не боятся), еда на костре, бескрайние просторы и отличная компания! Вот так мы провели день рождения моего любимого человека, вдалеке от городской суеты, гламура и цивилизации. И что я вам скажу? Это офигенно! Так легко, здорово и весело!», — поделилась Навка с подписчиками.

17 октября официальному представителю Кремля исполнилось 54 года. В этот день супруга адресовала ему теплые слова в соцсети.

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить Вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, с днем рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — написала фигуристка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Дмитрия Пескова Елизавета устроила для него трогательный сюрприз в День отца, который в этом году совпал у него с днем рождения.

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