Представитель Кремля 17 октября отметил свой день рождения. Фигуристка тепло поздравила с этим праздником главу семейства.

Фигуристка Татьяна Навка поздравила на своей странице в Instagram с днем рождения Дмитрия Пескова. Сегодня пресс-секретарю президента РФ исполнилось 54 года. Интересно отметить, что праздник представителя Кремля совпал с учрежденном в этом году Днем отца, а значит Пескова дома ждало двойное поздравление. началось со слов любящей супруги.

"Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить Вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, С Днем Рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом", - написала Навка.

Свой пост фигуристка сопроводила серией семейных фотографией, на которых Пескова можно увидеть в амплуа заботливого отца и мужа.

View this post on Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Поклонники пары пришли в восторг и присоединились к поздравлениям в комментариях. Многие отметили, что супруги с годами даже стали очень похожи друг на друга.

Как же супругов свела судьба? Instagram @tatiana_navka

История любви

Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились на дне рождения общего друга в 2010 году. Оба — известные личности, но они не узнали друг друга. Фигуристка позже признавалась, что не слишком хорошо знала официальные лица РФ. А Дмитрий Сергеевич видел ее только в рекламе, но не знал о золоте с Олимпиады в Турине. Представление было коротким, пути видных личностей разошлись.

Год спустя они снова пересеклись — и начался роман. Навке было нелегко.

«Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей, и вообще все это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился», — признавалась Татьяна позже.

После пары скромных свиданий в ресторане она решила, что им стоит остаться друзьями. Но Песков был другого мнения и вел свою игру, пишет Starhit.ru.

«Он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Как-то хитро все делал. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Говорил, что мы будем вместе, а я его год Дмитрием Сергеевичем на „Вы“ называла», — рассказала позже Навка.

В итоге на ее решение повлияло то, что Песков развелся со второй супругой. Пресс-секретарь и фигуристка начали встречаться, но свадьба состоялась лишь в 2015 году. Штамп в паспорте не имел для Навки значения, когда они были так счастливы.

«Когда мы вдвоем — уж простите за банальность — цветы распускаются, солнце сияет, все к нам тянутся. Какое-то свечение вокруг», - поделилась Навка.

В 2014 году родилась дочь пары — ее назвали символичным именем Надежда..

Несмотря на то, что Песков Навка не демонстрируют чувства на публике, всем очевидно, что в их семье царит любовь. Супругам удалось подружиться и со старшими детьми друг друга. У Навки это дочь Александра от ее брака с Александром Жулиным. У Пескова есть сын Николай от первой жены, дочь Лиза и сыновья Мик и Дени от второй супруги.

Дети часто приезжают в гости и общаются друг с другом. Занятость Дмитрия Пескова не дает ему быть дома постоянно.

«В воскресенье вечером мы никуда не ходим и собираемся в бане, паримся и сидим в своем кругу. Мы редко все вместе, но такие дни бывают. Наверное, это самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты», — поделилась Навка.

У маленькой Нади Песковой есть все шансы пойти по стопам своих родителей и стать знаменитой. В свои шесть лет она занимается фигурным катанием и балетом, готовится к школе и учит иностранные языки, делая упор на китайский. Таким образом, она демонстрирует лучшие черты и фигуристки Навки, и Пескова. Он в свое время работал в МИД после изучения турецкого языка в институте.

Ранее 5-tv.ru показывал тренировки дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.