Экстрасенс рассказал о влиянии смены имени на судьбу на примере Меркьюри и Монро

Эксперт по эзотерике и экстрасенс Андрей Харрис уверен, что каждый человек приходит в этот мир с определенным набором умений и талантов, и все эти данные о нем можно узнать по дате рождения. Но существуют два главных «фильтра», что влияют на качество жизни — имя и фамилия.

«Имя говорит о том, как же будут раскрываться ваши таланты, каким вы будете человеком, какие испытания пошлет вам судьба и как вы с ними справитесь. Фамилия отражает ваше взаимодействие с миром в целом, с социумом, с вашей семьей, то, как окружение и окружающий мир будут влиять на вас и что вы будете делать в ответ», — говорит Харрис.

Значит ли это, что желание сменить имя и/или фамилию может привести к очень серьезным и даже фатальным последствиям? Экстрасенс в этом не сомневается.

Женщины по всему миру на протяжении многих десятилетий берут фамилии мужей. В некоторых странах к имени супруги добавляется и имя, и фамилия ее избранника. Иногда и женихи отказываются от своих инициалов и берут невестины. Насколько это безопасно? Если не просчитать все заранее, результат может быть непредсказуем.

«Фамилия помимо программ и функции фильтра несет в себе различные родовые установки, кармические моменты, а также, возможно, последствия черной магии. К примеру, если на род этого человека было наложено определенное проклятие, взяв эту фамилию, вы просто-напросто можете все это унаследовать», — полагает эксперт.

Но есть и обратные случаи, когда жизнь буквально начинает бить ключом, и человек кардинально меняется с приобретением псевдонима. Первым примером Андрей Харрис выбрал Норму Джин Мортенсон.

globallookpress.com / imago stock&people

В этом имени, как подсчитал экстрасенс, был заключен код 1, а в фамилии — код 4. Это означает, что речь идет о прирожденном лидере, человеке, уверенном в своей исключительности. Неплохая картина, но она стала еще ярче, когда девушка превратилась в Мэрилин Монро. Ее коды изменились на 3 и 7, говорящие о мощном творческом потенциале, способности притягивать и завораживать людей. Такой и была икона Голливуда, правда, всего 36 лет до ее загадочной смерти.

«Второй пример — это мужчина, Фарух Булсара, коды 4 и 3 — верность традициям, религиозность, авторитет, статус, но есть врожденная цифра 3 — это мастерство и различные таланты. И вот однажды мы узнаем его под именем Фредди Меркьюри, и он приобретает новые коды. Это снова код 3 по имени и новый код 5 — постоянное движение, прорыв и действия мирового масштаба», — говорит Харрис.

Легенда рока, и это стало трагедией того же мирового масштаба, ушел из жизни в 45 лет, но его вклад в музыкальную историю планеты бесценен и незабвенен. Могли ли упомянутые знаменитости прожить долгие годы и отойти в мир иной глубокими стариками в окружении правнуков, если бы остались Нормой и Фарухом? Возможно. Но были бы они великими?

Андрей Харрис все же считает хорошим шансом на успех возможность перекодировать судьбу новым именем. Однако напоминает: ответственность за человеческую жизнь лежит на нем самом, а победы и поражения в большинстве своем зависят от собственных решений и поступков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению мастера судьбы Арины Ласки, татуировки могут испортить жизнь их обладателям.