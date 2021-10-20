Экс-муж Бородиной рассказал о будущем без нее: «Впереди непонятная жизнь»

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Егор Измалкин
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Курбан Омаров рассказал о своем будущем после развода с Ксенией Бородиной

Экс-муж Бородиной рассказал о будущем без нее: «Впереди непонятная жизнь»

Фото: Instagram @zimamoscow

Курбан Омаров решил избавляться от домыслов о его судьбе, начав снимать видеоблог.

Бизнесмен Курбан Омаров после развода с телеведущей Ксенией Бородиной завел видеоблог на YouTube. В первом выпуске о поездке в Сочи он раскрыл свои планы на жизнь после разрыва.

«Да, я развелся. Теперь у меня впереди непонятная одинокая холостяцкая жизнь. Но она не такая грустная, потому что у меня есть дети и цель», — признался бизнесмен.

Он также рассказал, что вокруг его жизни очень много слухов и сплетен. Именно поэтому бизнесмен решил сам открыто делиться тем, что с ним происходит.

«Кто бы что не думал, я все-таки добродушный и веселый человек. Не судите строго, просто хотел показать, что и таким я тоже бываю. Стараюсь выстроить с вами честные отношения», — обратился Омаров к подписчикам.

В браке Бородина и Омаров прожили более шести лет, они вместе воспитывали дочерей Марусю и Теону. Даже после разрыва отец продолжает общаться с девочками. Настоящая причина расставания звездной пары до сих пор неизвестна.

Как писал 5-tv.ru, ранее Курбан Омаров Курбан призвал подписчиков в Instagram оставить его в покое.

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