Как гарантировать счастливую жизнь девочке-Стрельцу, подобрав ей правильное имя

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 211

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru раскрыла счастливые имена для девочек, рожденных с 22 ноября по 20 декабря.

Фото, видео: Depositphotos / Klanneke; 5-tv.ru

Представительницы прекрасного пола, рожденные под знаком Стрельца с 22 ноября по 20 декабря, — настоящие везунчики по жизни. Однако чтобы счастье не покидало девочек-Стрельцов, имена им стоит давать определенные. Какие — в беседе с 5-tv.ru раскрыла астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Девочку-Стрельца сразу видно: она всегда в центре внимания, активна и часто ведет за собой. Сравнение с солнышком тоже будет уместно, она легко завоевывает сердца окружающих. В принципе, отметила астролог, родиться под знаком Стрельца для девочек — уже большой подарок судьбы, их удача обусловлена тем, что Стрельцом управляет Юпитер.

«Таким женщинам удается совмещать несовместимое: они достигают успеха как в профессии, так и как матери и жены. У них все получается, а это дает большую полноту жизни», — рассказала Проскурякова.

Специалист по звездам обратила внимание и на недостатки этого яркого знака зодиака, которые обусловлены тем, что такие женские планеты, как Луна и Венера, находятся в Стрельце в неправильном положении, это не их стихия.

«Стрелец — огненный знак, а Луна и Венера огонь не очень любят, поэтому женщинам и девочкам, родившимся под знаком Стрельца, можно помочь, дав им правильное имя», — пояснила эксперт.

По мнению астролога, Стрельцам-девочкам очень подходят имена яркие и звучные: Вера, Кристина, Валерия.

При этом провидица отметила, что Стрельцы-девочки — единственный знак зодиака, которому подходят так называемые мужские имена, ничуть не уменьшая их женственность.

«Если девочка-Стрелец будет носить имя Александра, Евгения, Валерия и так далее, то в любом случае жизнь их будет все равно прекрасна», — заключила астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гармонизировать характер мальчика-Стрельца, подобрав ему удачное имя.

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Как гарантировать счастливую жизнь девочке-Стрельцу, подобрав ей правильн...

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