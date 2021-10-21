Опубликовано фото израненного боксера, зарезавшего ножом дикого медведя

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 165

Тренер молодого спортсмена Ильи Медведева сказал, что в действиях его подопечного нет ничего героического.

Опубликовано фото израненного боксера, зарезавшего ножом дикого медведя

Фото: www.globallookpress / Serguei Fomine

В распоряжении 5-tv.ru появилась фотография лежащего в больнице тюменского боксера Ильи Медведева, который был изранен во время смертельной схватки с диким медведем в Тюменской области.

На снимке видно, что 23-летний молодой человек сильно изранен — рассмотреть можно только его голову, но и по ней становится понятна серьезность ранений. Спортсмен подключен к искусственным системам жизнеобеспечения. По всей вероятности, он находится в медикаментозной коме.

5-tv.ru

Медведь напал на троих рыбаков в Уватском районе Тюменской области. В результате инцидента погиб 48-летний товарищ Ильи Медведева. Сам спортсмен получил серьезные ранения — рук и головы, — однако смог нанести зверю несколько смертельных ударов ножом. Третий рыбак не пострадал и сумел доставить пострадавшего в медучреждение на лодке.

Ранее 5-tv.ru писал, как на схватку тюменского боксера с медведем отреагировал тренер спортсмена Дмитрий Косенко. По его словам, в действиях молодого человека не было «ничего героического».

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