Опубликовано фото израненного боксера, зарезавшего ножом дикого медведя
Тренер молодого спортсмена Ильи Медведева сказал, что в действиях его подопечного нет ничего героического.
Фото: www.globallookpress / Serguei Fomine
В распоряжении 5-tv.ru появилась фотография лежащего в больнице тюменского боксера Ильи Медведева, который был изранен во время смертельной схватки с диким медведем в Тюменской области.
На снимке видно, что 23-летний молодой человек сильно изранен — рассмотреть можно только его голову, но и по ней становится понятна серьезность ранений. Спортсмен подключен к искусственным системам жизнеобеспечения. По всей вероятности, он находится в медикаментозной коме.
Медведь напал на троих рыбаков в Уватском районе Тюменской области. В результате инцидента погиб 48-летний товарищ Ильи Медведева. Сам спортсмен получил серьезные ранения — рук и головы, — однако смог нанести зверю несколько смертельных ударов ножом. Третий рыбак не пострадал и сумел доставить пострадавшего в медучреждение на лодке.
Ранее 5-tv.ru писал, как на схватку тюменского боксера с медведем отреагировал тренер спортсмена Дмитрий Косенко. По его словам, в действиях молодого человека не было «ничего героического».
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