Королева Великобритании Елизавета II оказалась в больнице

|
Алиса Маркова
1 040

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II оказалась в больнице

Фото: www.globallookpress / I-Images

По словам представителя Букингемского дворца, монаршая особа последовала наставлениям врачей.

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление представителя Букингемского дворца.

По его словам, монаршая особа последовала наставлениям врачей «отдохнуть несколько дней». Елизавета II прибыла в больницу в среду, 21 октября, и вернулась домой в четверг.

«Она остается в хорошем настроении», — отметил представитель Букингемского дворцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в последнее время состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает серьезные опасения. Недавно наследница королевской знати отменила поездку в Северную Ирландию, к которой готовилась очень давно. По информации BBC, ей пришлось отменить визит в регион Англии. 95-летняя королева неохотно приняла предложение врачей.

Неделей ранее Елизавета II появилась на публике с тростью в руках. Окружающие заметили, что она крепко опирается на нее. К тому же, ее бледный и уставший внешний вид тоже не внушал веры в крепкое здоровье. Наследница престола не появлялась на людях с тростью с 2003 года, но даже тогда это была вынужденная мера — Елизавета II проходила реабилитацию после операции на ногу.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году в династии Виндзоров. Ее полное имя Елизавета Александра Мэри Виндзор. После отречения от престола своего дяди короля Эдуарда VIII 10-летняя принцесса стала полноценной королевой. Она получила хорошее домашнее образование и уже в 1940 году впервые обращалась е своему народу посредством радио. В 1945 году во вспомогательной территориальной службе получила квалификацию механик-водитель. В 1947 году она вышла замуж за своего единственного в жизни супруга, дальнего родственника, принца Филиппа Маунтбеттена. В 2013 году именем королевы был назван Олимпийский парк.

+9° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.99
-0.07 82.64
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:41
Жорин о возвращающемся в шоу-бизнес Алибасове: «Невест моложе 60 не предлагать»
6:37
Появилось фото оператора, которая стала жертвой выстрела Алека Болдуина на съемках
6:33
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения при шторме
6:25
Выбросите кактус: что нужно делать одиноким девушкам, чтобы скорее выйти замуж
6:17
Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом на юго-западе Петербурга
6:09
Непростое украшение: как с помощью обручального кольца решить проблемы в семье

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
Матери МакSим врачи сказали попрощаться с дочерью: «Мы ее не довезем»
Очевидцы сообщают о взрыве в Екатеринбурге
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака