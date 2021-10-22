Королева Великобритании Елизавета II оказалась в больнице

По словам представителя Букингемского дворца, монаршая особа последовала наставлениям врачей.

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление представителя Букингемского дворца.

По его словам, монаршая особа последовала наставлениям врачей «отдохнуть несколько дней». Елизавета II прибыла в больницу в среду, 21 октября, и вернулась домой в четверг.

«Она остается в хорошем настроении», — отметил представитель Букингемского дворцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в последнее время состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает серьезные опасения. Недавно наследница королевской знати отменила поездку в Северную Ирландию, к которой готовилась очень давно. По информации BBC, ей пришлось отменить визит в регион Англии. 95-летняя королева неохотно приняла предложение врачей.

Неделей ранее Елизавета II появилась на публике с тростью в руках. Окружающие заметили, что она крепко опирается на нее. К тому же, ее бледный и уставший внешний вид тоже не внушал веры в крепкое здоровье. Наследница престола не появлялась на людях с тростью с 2003 года, но даже тогда это была вынужденная мера — Елизавета II проходила реабилитацию после операции на ногу.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году в династии Виндзоров. Ее полное имя Елизавета Александра Мэри Виндзор. После отречения от престола своего дяди короля Эдуарда VIII 10-летняя принцесса стала полноценной королевой. Она получила хорошее домашнее образование и уже в 1940 году впервые обращалась е своему народу посредством радио. В 1945 году во вспомогательной территориальной службе получила квалификацию механик-водитель. В 1947 году она вышла замуж за своего единственного в жизни супруга, дальнего родственника, принца Филиппа Маунтбеттена. В 2013 году именем королевы был назван Олимпийский парк.