Пустые декларации: Политолог оценил слова Зеленского про скидку на транзит газа

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 029

Политолог Владимир Шаповалов назвал заявление Зеленского о предложенной РФ скидке на транзит газа в ЕС пустыми декларациями

Фото, видео: depositphotos / ekipaj; ТАСС /Григоров Гавриил; 5-tv.ru

По мнению эксперта, своим заявлением президент Украины намеревался «убить двух зайцев одним выстрелом», но просчитался.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о предложенной «Газпрому» скидке на транзит газа в Европу представляют собой пустые декларации, которые не ведут ни к какому результату.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, о словах украинского лидера скоро все забудут и в первую очередь, он сам.

«Это просто слова, за которыми нет серьезного смысла. Фактически это пустые декларации», — считает политолог.

По мнению эксперта, Зеленский хочет продемонстрировать, что Украина открыта для сотрудничества с Россией и протягивает «руку дружбы», хотя все понимают, что это не так.

«Не первый случай, когда хитрая схема киевских политиков ничем в итоге не заканчивается. Завтра эти слова уже забудут, прежде всего те, кто их произнес», — считает политолог.

Президент Украины своим заявлением намеревался «убить двух зайцев сразу», полагает Владимир Шаповалов. То есть, с одной стороны дать сигнал западу, что вины Киева в возникшем в странах Евросоюза кризисе нет, а с другой показать, что украинские власти готовы содействовать разрешению проблемы с обеспечением европейцев голубым топливом. Но расчет оказался не верен.

Не исключено, что глава Украины и его помощники поняли, что их высказывания о необходимости предотвратить запуск «Северного потока — 2» стоит пересмотреть, а возможно, вовсе от них отказаться.

«Это не привлечет на сторону Зеленского европейских лидеров, а наоборот оттолкнет их. Поскольку они увидят в нем человека, который вставляет палки в колеса и мешает разрешать европейский энергокризис», — уверен политолог.

Как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенной «Газпрому» скидке в размере 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в день.

По его словам, украинские власти хотели бы видеть в качестве клиентов в первую очередь европейские компании, однако такие дополнительные возможности Украина предлагает для всех стран — потенциальных транзитеров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Молдавии отключили Вечный огонь из-за дефицита газа. Введен режим ЧП.

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