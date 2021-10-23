Грибы вам в помощь: три способа для зачатия гениального ребенка

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 107

Парапсихолог Эсмира Волченкова в беседе с 5-tv.ru дала три, как она уверяет, действенных совета для зачатия вундеркинда.

Фото, видео: Depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Многие будущие родители мечтают, чтобы их ребенок с легкостью постигал все науки или оказался вундеркиндом. Парапсихолог Эсмира Волченкова в беседе с 5-tv.ru назвала три простых, но действенных, по ее словам, способа для зачатия гениального ребенка.

Совет № 1 — Простыня

Для этого выполнения этого совета необходимо купить новую белую чистую простыню.

«В полнолуние протягиваете руки к Луне, задумываете ребенка и на этой простыне совершаете процесс его создания», — рассказала медиум.

Совет № 2 — Яйцо

Этот метод потребует наличие одного или нескольких (в случае неудачи) куриных яиц.

«Яйцо крутите вокруг живота три-пять раз, при этом придумываете своего гениального ребенка. После этого яйцо нужно сварить и съесть», — поделилась Волченкова.

Совет № 3 — Гриб

Для совершения таинства зачатия понадобится белый гриб. Последовательность процесса: берете гриб в руку, глядя на него, визуализируете своего гениального ребенка, затем укладываете грибочек под подушку и спокойно завершаете ритуал привычным для вас способом занятия любовью.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказала о необходимой для зачатия частоте занятий сексом.

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