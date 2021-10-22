Придется попотеть: Какая интенсивность половой жизни необходима для зачатия

Врач-репродуктолог в беседе с 5-tv.ru поделилась секретами для быстрого зачатия ребенка.

Как наши бабушки раньше беременели без современных способов высчитывания благоприятных дней для зачатия, ведения записей и интернета — для многих молодых загадка. Сейчас при планировании беременности пары первым делом выходят за советами в онлайн. Но репродуктолог убеждает, там можно найти много недостоверной и выдуманной информации. Главное для быстрого зачатия — это частота занятий сексом, сообщила в беседе с 5-tv.ru врач-репродуктолог Ирина Меньшикова.

Некоторые пары считают, что если долго воздерживаться от секса, то количество и качество мужской семенной жидкости увеличится. Соответственно, и шансы на зачатие возрастут. Но Меньшикова заявляет: это выдумка.

«Чтобы получить максимальные шансы наступления беременности, необходимо заниматься сексом каждые два-три дня, а можно и чаще. Если мужчина молод, и у него, скорее всего, хорошие показатели спермограммы, даже ежедневная половая жизнь все равно приведет к наступлению беременности», — утверждает врач.

Кроме того, устоявшееся мнение о том, что определенные позы точно помогут забеременеть, — миф.

«Не нужно женщине вставать в позу березки после полового акта, не нужно поднимать ноги, для того, чтобы сперматозоиды добежали туда, куда надо. Они все добегут, куда им надо, потому что это их призвание бежать туда, куда нужно», — уточнила она.

Однако если женщине до 35 лет, и в течение года регулярной половой жизни у нее не наступает беременность, это повод посетить врача. После 35 лет женщине стоить начать бить тревогу уже через полгода отсутствия зачатия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексолог призвала женщин не бояться частой смены половых партнеров.