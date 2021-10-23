Основатель «Агаты Кристи» Самойлов прокомментировал скандал с «Ельцин-Центром»

По словам музыканта, во время его обличительной речи никто не покидал зал, а напротив, многие аплодировали.

Музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов прокомментировал скандал, разразившийся после его выступления в екатеринбургском «Ельцин-Центре». Как отметил Самойлов в беседе с 5-tv.ru, он не считает, что сказал что-то особенное.

«Был фестиваль. Ельцин Центр был одной из площадок. Раз я там оказался, у меня к ним определенное отношение, вот я на эту тему высказался. Все. Им это не понравилось», — рассказал музыкант.

Также Самойлов опроверг информацию о том, что некоторые зрители во время обличительной речи музыканта предпочли уйти с концерта.

«Никто не покидал (зал — Прим. ред.), аплодировал народ», — утверждает Самойлов.

На вопрос о том, почему его слова вызвали такую бурную реакцию, Самойлов ответил, что это связано со спецификой темы, которую он поднял во время выступления.

«Ну вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились. Хотя на самом деле я ничего особенного там не сказал, я сказал, что вы любите друг друга, куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», — сообщил рокер.

Во время выступления в рамках фестиваля Ural Music Night музыкант Вадим Самойлов резко раскритиковал либералов и представителей ЛГБТ-сообщества, заявив, что антигосударственные пропагандисты виноваты во многих проблемах страны. Слова рокера поддержали пользователи в сети, которые отметили, что он во многом прав.

Между тем, в самом «Ельцин-Центре», который Самойлов назвал в своей гневной речи обвинил в антигосударственной пропаганде, заявили, что намерены прекратить сотрудничество с организаторами Ural Music Night и не хотят более видеть музыканта на своей площадке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Вадим Самойлов обвинил в антигосударственной пропаганде либералов и сообщество ЛГБТ.