Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 октября

Общий фон предстоящей недели принесет нам смешанное влияние планет. Возможны сложности в самореализации и достижении целей. В личной жизни и в чувственной сфере возможны иллюзии, излишества, избыточная страстность. Также возможны вспышки агрессии и раздражения. Будут полезны занятия спортом, чтобы реализовать избыток энергии.

Подробнее о том, какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам на предстоящей неделе лучше избегать переговоров и интеллектуальной работы. В то же время неделя очень хороша для любовных отношений и тех сфер, где нужно проявить мягкость, нежность, обаяние. Будет хорошо завязать новые отношения или заняться развитием существующих.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов приближается период, связанный с конфликтами, отстаиванием своей ценности и сложностями при самореализации. Как только вы пытаетесь настоять на своих интересах, в том числе материальных, — разгораются конфликты с окружающими. Могут начинаться споры, чей вклад в общее дело больше. Лучше отложить прояснение важных вопросов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя скорее положительная. Она хороша для интеллектуальной активности, для проявления вашего красноречия и острого ума, для переговоров и обнаружения общих интересов с окружающими. В то же время неделя неудачна для личных отношений и романтической сферы. Возможны эмоциональные перепады и неудовлетворенность.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее непростая. Сложности будут ожидать при переговорах с окружающими. В ходе разговора участники начинают придираться к словам, искать несоответствия, а не обсуждают суть проблемы. Из-за этого становится сложно прийти к согласию и взаимопониманию, и это может приносить нервозность и беспокойство.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень положительная. Она хороша для интеллектуальной активности, переговоров и проявления красноречия. А также для романтической и любовной сферы, где вам удастся проявить свои лучшие стороны, произвести впечатление, приятно провести время и, возможно, завязать новые знакомства.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит скорее напряженная неделя. Неурядицы в личных отношениях или просто неустойчивое эмоциональное состояние могут отравлять вам жизнь. В расстроенных чувствах вы можете даже что-то забыть или перепутать. Не стоит пока что давать себе чрезмерную нагрузку.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов это будет идеальная неделя для знакомств, налаживания контактов, переговоров. Вам удастся найти подход ко всем важным людям, найти общий язык с окружающими, разрешить даже спорные вопросы к общей выгоде. Также вы можете выступать посредником в урегулировании конфликтов окружающих, например, помочь им помириться.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов приближается период, когда можно будет наиболее глубоко осознать свою индивидуальность, уникальность и наилучшим образом проявить ее вовне. Начните прислушиваться к себе — чего вам хочется по большому счету, чего вы хотели бы достичь, каким вы хотели бы себя видеть, чем хотели бы заниматься. Эти вопросы очень важны и помогут вам сделать новые глубокие открытия о себе.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя очень позитивная. Вы распространяете вокруг себя особое обаяние, которое будет помогать вам в личных делах и романтической сфере. Также вам хорошо будут удаваться переговоры, вы сможете найти общий язык с окружающими и разрешить все дела к общей выгоде.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя может быть связана с досадными ошибками: неправильно записали адрес, не так поняли друг друга, допустили еще какую-то ошибку или оплошность. Желательно перепроверять все по несколько раз и в целом не слишком рассчитывать на то, что все будет идти безупречно.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Она будет способствовать проявлению и распространению ваших идей. Вам будет легко общаться с окружающими, легко убедить в своей правоте, найти те решения и возможности, которые удовлетворят все стороны. Особенно хорошо заниматься умственной работой, перепиской, обсуждением важных вопросов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается период, связанный с эмоциональной нестабильностью и неудовлетворенностью. Сложно найти гармонию и покой в душе, все время хочется чего-то большего, но удовлетворение ускользает. Неделя неудачна для выстраивания личных отношений и обсуждения эмоциональных проблем и вопросов.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям астрологического круга в ближайшие дни.