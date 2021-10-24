Молодая жена Петросяна заговорила об одиночестве

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram-аккаунте осеннюю фотографию из Тулы — супруга юмориста подписала фотографию цитатой психолога Вероники Сидоровой.

«Я не верю в одиночество человека, который делает то, что он любит. Он не одинок, потому что он со своей душой», — гласит подпись.

Instagram @bruhunova

Неизвестно, чувствует ли Татьяна Брухунова одиночество в браке с Петросяном или искренне восхищается глубокой цитатой — однако ее подписчики точно оценили посыл.

«Какие прекрасные слова»;

«Солидарна!» — выразили знаменитости поддержку подписчики.

Стоит заметить, что фотографий мужа в свой Instagram-аккаунт Татьяна Брухунова почти не выкладывает — на снимках запечатлена в основном она сама, книги и актеры посещенных ею театральных постановок.

Однако когда совместные фото все-таки появляются, они не оставляют равнодушными даже тех, кто подписался лишь ради смеха — недавно 5-tv.ru рассказывал о бурной реакции подписчиков Брухуновой на ее невероятно романтичное фото с Петросяном, показывающее всю глубину их чувств.