Молодая жена Петросяна заговорила об одиночестве

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Артем Решетов
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Подпись к фотографии из осенней Тулы в Instagram-аккаунте Татьяны Брухуновой заставляет задуматься, благополучны ли ее отношения с юмористом.

Молодая жена Петросяна заговорила об одиночестве

Фото: Instagram @bruhunova

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram-аккаунте осеннюю фотографию из Тулы — супруга юмориста подписала фотографию цитатой психолога Вероники Сидоровой.

«Я не верю в одиночество человека, который делает то, что он любит. Он не одинок, потому что он со своей душой», — гласит подпись.

Instagram @bruhunova

Неизвестно, чувствует ли Татьяна Брухунова одиночество в браке с Петросяном или искренне восхищается глубокой цитатой — однако ее подписчики точно оценили посыл.

«Какие прекрасные слова»;

«Солидарна!» — выразили знаменитости поддержку подписчики.

Стоит заметить, что фотографий мужа в свой Instagram-аккаунт Татьяна Брухунова почти не выкладывает — на снимках запечатлена в основном она сама, книги и актеры посещенных ею театральных постановок. 

Однако когда совместные фото все-таки появляются, они не оставляют равнодушными даже тех, кто подписался лишь ради смеха — недавно 5-tv.ru рассказывал о бурной реакции подписчиков Брухуновой на ее невероятно романтичное фото с Петросяном, показывающее всю глубину их чувств.

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