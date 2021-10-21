Брухунова заставила фанатов рыдать над ее многозначительным фото с Петросяном

Молодая супруга юмориста показала всю нежность к супругу в своем посте в Instagram.

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото, которое заставило прослезиться ее подписчиков. На снимке изображены только руки — мужские ладони сложены на женские плечи. Нежный кадр, по мнению поклонников, лучше любых слов демонстрирует теплые чувства Петросяна и Брухуновой друг к другу.

«Сильное фото. У меня выступили слезы от глубокого смысла этого кадра. Эмоции переполнили…»

«Крепкие, надежные мужские руки! Счастье!»

«Так тепло! Так трогательно!»

«Многозначительное фото, каждому есть подумать о чем-то своем»;

«Счастье мужчины в руках женщины», — писали комментаторы.

Instagram @bruhunova

16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. Его избраннице сейчас 32. Пара начала встречаться три года назад. Тогда Брухунова работала помощницей юмориста. После развода с женой и коллегой Еленой Степаненко артист женился на новой возлюбленной. В прошлом году у них родился сын Ваган. Имя мальчику дала Татьяна — в честь отца Петросяна.

Отношения пожилого юмориста и его помощницы сопровождались скандалом: ее винили в разрушении многолетнего и крепкого творческо-супружеского союза, приписывали корыстные мотивы, ведь Евгений Ваганович весьма состоятельный человек. На этом фоне происходил раздел имущества со Степаненко. В связи с атаками хейтеров Брухунова нечасто делится фотографиями с мужем. Но редкие исключения армия поклонников встречает на ура.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Петросян удивил фанатов фотографией с красоткой в свадебном платье.