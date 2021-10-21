Брухунова заставила фанатов рыдать над ее многозначительным фото с Петросяном
Татьяна Брухунова опубликовала фото в объятиях супруга Евгения Петросяна
Фото: Instagram @bruhunova
Молодая супруга юмориста показала всю нежность к супругу в своем посте в Instagram.
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото, которое заставило прослезиться ее подписчиков. На снимке изображены только руки — мужские ладони сложены на женские плечи. Нежный кадр, по мнению поклонников, лучше любых слов демонстрирует теплые чувства Петросяна и Брухуновой друг к другу.
«Сильное фото. У меня выступили слезы от глубокого смысла этого кадра. Эмоции переполнили…»
«Крепкие, надежные мужские руки! Счастье!»
«Так тепло! Так трогательно!»
«Многозначительное фото, каждому есть подумать о чем-то своем»;
«Счастье мужчины в руках женщины», — писали комментаторы.
16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. Его избраннице сейчас 32. Пара начала встречаться три года назад. Тогда Брухунова работала помощницей юмориста. После развода с женой и коллегой Еленой Степаненко артист женился на новой возлюбленной. В прошлом году у них родился сын Ваган. Имя мальчику дала Татьяна — в честь отца Петросяна.
Отношения пожилого юмориста и его помощницы сопровождались скандалом: ее винили в разрушении многолетнего и крепкого творческо-супружеского союза, приписывали корыстные мотивы, ведь Евгений Ваганович весьма состоятельный человек. На этом фоне происходил раздел имущества со Степаненко. В связи с атаками хейтеров Брухунова нечасто делится фотографиями с мужем. Но редкие исключения армия поклонников встречает на ура.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Петросян удивил фанатов фотографией с красоткой в свадебном платье.
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