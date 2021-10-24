Козловский сбежал от Акиньшиной в Нью-Йорк к бывшей подруге Зуевой и дочке

Актер и режиссер Данила Козловский опубликовал на своей странице в Instagram фото подросшей дочери от коллеги по цеху Ольги Зуевой Оды-Валентины. Малышка на снимках изображена трогательно обнимающей плюшевого мишку, сидящей на качелях, обнимающей счастливого папу. Лица девочки артист не показывает, но и такие кадры поклонники оценили высоко. Почти 90 тысяч подписчиков оставили свое «сердечко» под постом.

«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», — подписал публикацию актер.

Ода-Валентина живет вместе с матерью в США. Зуева и Козловский жили вместе около пяти лет, но спустя пару месяцев после рождения ребенка расстались. Стоит отметить, вину за разрыв режиссер взял на себя. В интервью Ирине Шихман он сказал, что поступил с подругой гадко и несправедливо, но что именно сделал — сохранил в тайне.

Instagram @danilakozlovsky

Из США после ухода из семьи Козловский вернулся в Россию снимать фильм «Чернобыль». Главную роль наравне с ним в картине исполнила актриса Оксана Акиньшина. После успешного выхода киноработы на большие экраны — как пишет Деловая газета Взгляд, она вскоре после премьеры возглавила прокат в РФ и СНГ — пару стали все чаще замечать вместе на светских мероприятиях и в столичных кафе. В кругу артистов и среди поклонников ходят слухи, что причиной расставания с Зуевой стала именно Акиньшина.

Тем не менее, при любой возможности Козловский покупает билет в Штаты и мчится к дочери. Даже недавно завязавшийся роман (официально не подтвержденный) не останавливает любящего папу на пути к его Оде. Фото славной осени в Нью-Йорке наглядно демонстрируют, кто в жизни актера — главная женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что BadComedian жестко раскритиковал фильм Данилы Козловского «Чернобыль».