Врачи лежащего в коме Гаркалина отказались давать прогнозы по его состоянию: «Ждем»

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 012

Врачи лежащего в коме Гаркалина отказались давать прогнозы по его состоянию

Фото, видео: globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Минувшим днем народного артиста РФ снова ввели в медикаментозную кому. У него начался сепсис.

Врачи, которые лечат народного артиста РФ Валерия Гаркалина, отказываются давать прогнозы по его состоянию. Об этом 5-tv.ru сообщила представитель актера Наталья Теплова.

«Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев. Конечно нет (врачи не пускают к Валерию Гаркалину — Прим. ред.), это же ковидное отделение. Я общаюсь все время, но ничего не говорят нам. Ждите и все. Ждем», — сказала Наталья Теплова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии — его ввели в медикаментозную кому, начался сепсис. Актера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Динамика отрицательная.

Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Впоследствии стало известно, что из-за значительного поражения легких звезду подключили к аппарату ЭКМО.

Спустя почти две недели, 14 октября, стало известно, что 67-летний народный артист РФ вышел из комы.

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