Регина Тодоренко заявила об уходе из соцсети Instagram
Признание звезды, активно ведущей страницу, стало огромной неожиданностью для поклонников.
Фото: Instagram @reginatodorenko
Известная телеведущая Регина Тодоренко заявила об уходе из соцсети Instagram. В разделе сторис на своей странице знаменитость сделала соответствующее признание.
«Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо», — написала теледива.
Что подтолкнуло звезду на такой поступок, неизвестно. Возможно, большую роль сыграла работа. Помимо многих других крупных проектов Тодоренко, сейчас у нее прибавился еще один — онлайн-курс.
Так или иначе, новость об уходе Тодоренко из Instagram стала большой неожиданностью для фанатов, привыкших к ее активной жизни в соцсети. Не исключено, что теледива последовала примеру других блогеров — например, не так давно о соответствующем решении заявил знаменитый фотограф Гоша Камаев.
Кто-то же убежден, что всему виной — новые правила Instagram. Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов и Калашникова раскритиковали новые правила Instagram.
Читайте также
80%
-0.13 82.50
-0.14
Нашли ошибку?