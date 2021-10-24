Известная телеведущая Регина Тодоренко заявила об уходе из соцсети Instagram. В разделе сторис на своей странице знаменитость сделала соответствующее признание.

«Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо», — написала теледива.

Instagram @reginatodorenko

Что подтолкнуло звезду на такой поступок, неизвестно. Возможно, большую роль сыграла работа. Помимо многих других крупных проектов Тодоренко, сейчас у нее прибавился еще один — онлайн-курс.

Так или иначе, новость об уходе Тодоренко из Instagram стала большой неожиданностью для фанатов, привыкших к ее активной жизни в соцсети. Не исключено, что теледива последовала примеру других блогеров — например, не так давно о соответствующем решении заявил знаменитый фотограф Гоша Камаев.

Кто-то же убежден, что всему виной — новые правила Instagram. Ранее 5-tv.ru писал, что Харламов и Калашникова раскритиковали новые правила Instagram.