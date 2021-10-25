Ковер из насекомых: жители Сочи переживают нашествие клопов

Ученые советуют бороться с клопами с помощью других жуков.

Стихийное бедствие обрушилось и на Кубань. Юг страны переживает небывалое нашествие клопов — вредители уже атаковали десятки садовых участков.

Пока в этой войне жители проигрывают. А специалисты уверяют: единственный способ спастись — завезти еще насекомых. Зачем? Узнала Ирина Сафонова.

«Вот смотрите, что с грушами делается, они неровные, кривые. Вот как оно сок начало пить, и груша начинает как бы бороться против этого».

Тобиас Эрвин показывает, как в неравной борьбе погиб его урожай фруктов и орехов. Это следствие небывалого нашествия клопов, с которым в нынешнем году столкнулись жители Краснодарского края.

Облепленные «живым ковром» стены и полы в домах. Все вокруг шевелится и хрустит. Пользователи соцсетей на Кубани охотно делятся своим уловом крылатых вредителей. Тем более, что единого средства избавления от них нет.

«Как в Абхазии говорят, там опрыскивают с самолетов, где плантации большие. А здесь частные, кто будет возиться с этим?» — поделился житель поселка Эсто-Садок Тобиас Эрвин.

«Ой, как хорошо шевелятся, прямо в огне».

В Абхазии с клопами действительно борются радикально — поливая соляркой и мешками сжигая на кострах. В прошлом году насекомые уничтожили здесь более половины урожая цитрусовых.

Губительные следы нашествия клопов здесь повсюду: вредители выпивают сок из нескольких виноградин, но в итоге погибает вся ветка. Вот с этой лозы урожай уже не собрать.

По словам энтомологов, речь идет о завезенном вредителе, который перед холодами ищет место для зимовки. Этот клоп называется мраморным из-за окраса, и, по всей видимости, такого же хладнокровного отношения ко всему живому.

«Это чрезвычайно вредный вид, ущерб экономике США от которого исчисляется несколькими десятками миллиардов долларов в год. Связано это еще с тем, что вид чрезвычайно многояден и способен питаться растениями из почти 50 семейств», — рассказал старший научный сотрудник зоологического института РАН Дмитрий Гапон.

Такой душ из химикатов способен лишь на время сдержать распространение вредителя и далеко не всегда применим.

На сегодня в Краснодарском крае обнаружено несколько сотен очагов распространения клопа. А отчеты чиновников о борьбе с вредителем напоминают сводки с полей сражения.

По словам ученых, в случае с нашествием заграничных клопов может помочь принцип «клин-клином». Для этого нужно привезти в Краснодар их естественных врагов, жуков –наездников, которые и расправятся с земляками.