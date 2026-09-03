Вертолет аварийно сел на трассу на Сахалине

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Во время приземления Ми-8 едва не задел лопастями проезжавшие машины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Сахалине вертолет аварийно сел на трассу

В начале выпуска кадры с Сахалина, где сегодня вертолет совершил аварийную посадку прямо на трассу. На записи видно, что он едва не задел лопастями проезжавшие машины. Судя по всему, пилот в последний момент отвернул в сторону, и Ми-8 свалился в кювет. Пассажиры и экипаж отделались легкими ушибами. Вертолет использовал областной избирком для проведения досрочного голосования в труднодоступных районах. Но за 5 километров до конечной точки, начал резко терять высоту. Это и стало причиной экстренного приземления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине лета сверхлегкий самолет потерпел крушение в Ленинградской области, в результате чего погиб один человек. 

В пресс-службе МЧС отметили, что инцидент с самолетом случился на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района.

В министерстве подчеркнули, что на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, представители транспортной прокуратуры проводят проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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