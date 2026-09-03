Без этого нельзя за руль: какие документы должен иметь водитель

Водитель должен иметь при себе права, СТС и полис ОСАГО

Водители легковых автомобилей должны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО. Об этом Газета.ру рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, водительское удостоверение должно соответствовать категории транспортного средства. Для большинства легковых автомобилей это категория B.

Также в машине необходимо иметь свидетельство о регистрации автомобиля. Если транспортное средство еще не поставлено на учет в Госавтоинспекции, потребуется ПТС и договор купли-продажи. При этом бумажный ПТС нужен только в случае, если документ был оформлен в таком виде.

Отдельно юрист напомнил об ОСАГО. Если полис оформлен на бумаге, его необходимо возить с собой. При наличии электронного полиса водитель может не иметь при себе распечатанную версию — это не считается нарушением.

Дополнительные документы могут понадобиться в отдельных случаях. Например, при установке на автомобиле знака «Инвалид» нужно иметь подтверждение права на его использование. Владельцам автомобилей с прицепом также требуется свидетельство о регистрации прицепа. По словам Воропаева, это полный перечень документов, которые обязательны для водителей легковых автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских водителей вступают в силу новые правила. Теперь штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО разрешено не чаще одного раза в сутки. Это изменение связано с подготовкой к возможному использованию дорожных камер для выявления водителей без страховки. Также усиливается контроль за проведением техосмотра. Операторов, которые будут выдавать фиктивные диагностические карты, смогут отстранить от работы.

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